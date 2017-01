Der Kunstverein bietet einen weiteren Kurs für Kinder und Jugendliche an. Ton ist ein Material das sich gut bearbeiten und formen lässt. Es macht Spaß, mit den Händen oder auch mit Werkzeugen die verschiedensten fantastischen Gebilde zu gestalten. Um die Fantasie anzuregen, werden die Werke moderner Bildhauer begutachtet und die eigenen Vorstellungen dann in Ton umgesetzt. Ist die Skulptur fertig geformt, muss entschieden werden, wie es weitergeht. Den Ton so belassen, oder bemalen mit einer Farbe, oder lieber bunt, oder sogar mit einem Muster?

Der Kurs "Kurvige Skulptur" findet jeweils donnerstags, am 2., 9. und 16. Februar, von 17.15 bis 18.45 Uhr, in der Hartmann-Baumann-Schule, Schubertstraße 17, statt. Kursleiterin ist die Künstlerin Nina Kruser. Infos und Anmeldungen unter gisela.spaeth@freenet.de oder Telefon 06205/2 55 78 68. eh