Kinder hämmern, basteln und backen

Das Basteln von Nussknackern machte nicht nur den Mädchen und Jungen Spaß. Auch die Erwachsenen waren in der Zehntscheune mit Freude bei der Sache.

Wahrlich eine Weihnachtswerkstatt tat sich in der Zehntscheune auf. Schon von weitem konnte man Stimmengewirr, Hammerschläge, das Schmirgeln von Schleifpapier auf Holz vernehmen und erahnen: Hier wird kräftig gewerkelt.

Eingeladen hatte die Agendagruppe "Begegnung Jung bis Alt" zu ihrer alljährlichen, vorweihnachtlichen Bastelaktion. "Wir werden heute einen Nussknacker bauen", erläuterte Bruno Jahn und blickte in erstaunte Gesichter. Ein solch anspruchsvolles Bastelprojekt hatten sich viele nicht vorstellen können zu realisieren. Doch Bruno Jahn und seine Mitstreiter zeigten schnell, dass - dank ihrer eigenen, vorbereitenden Fleißarbeit - nur noch einzelne Holzelemente miteinander verbunden werden mussten.

Der Rest war dann das "Fine Tuning", um in Rennstadtjargon zu sprechen: dem Nussknacker per Wasserfarben ein nettes Antlitz und Kleidung zu verpassen.

Leckereien gehören einfach dazu

Die Kinder und viele Eltern waren mit Feuereifer dabei und so hämmerte und summte es in dem Vereinsraum der Zehntscheune wie in einer großen Schreinerei.

Zusätzlich erfüllte Plätzchenduft die Atmosphäre und Waffeln dampften in den Eisen. Für Bärbel Hesping und alle anderen Helfer der Agendagruppe war es selbstverständlich, dass auch kleine Leckereien bei einer vorweihnachtlichen Aktion einfach mit dazugehören.

So konnte jedes Kind sich sein eigenes Arbeitsterrain aussuchen und auch abwechselnd basteln, Waffeln mit Puderzucker bestäuben oder Butterplätzchen ausstechen und mit köstlichen Schokostreuseln bestreuen. Die gab es zum Schluss in kleine Beutelchen verpackt.