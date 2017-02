Das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk lädt alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren zu einer großen Faschingsparty ein. Sie findet am Donnerstag, 23. Februar, also am schmutzigen Donnerstag, von 16 bis 18.30 Uhr im Pumpwerk statt.

Auf die Kinder warten viele Partyspiele, Discomusik und als Höhepunkt eine lustige Faschingsolympiade mit zahlreichen närrischen Aufgaben. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Das Pumpwerk bittet um Kartenreservierung. Die Wünsche werden telefonisch unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 oder auf der Internetseite www.pumpwerk-hockenheim.de bis zum Party-Donnerstag, 12 Uhr, entgegengenommen. zg