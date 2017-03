Klassiker und unbekannteMusik-Perlen

Hockenheim. Die renommierte SWR Big Band tritt anlässlich ihrer Tour "live@school" am Freitag, 17. März, 19.30 Uhr, gemeinsam mit der Big Band des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums in der Stadthalle auf.

Bei den Konzerten "live@school" spielt die SWR Big Band unter der Leitung von Axel Kühn große Big-Band-Stücke und mehr. Jedes Jahr steht auch ein Charthit auf dem Programm und zeigt, wie aktuell eine Big Band sein kann, teilt das Gauß-Gymnasium mit.

Daraus entsteht ein reizvoller Querschnitt durch die reichhaltige Geschichte grandioser Big-Band- Musik. Neben Klassikern sind es insbesondere die unbekannteren Perlen aus dem SWR-Schatzkästchen, die den besonderen Charme dieses Abends ausmachen. Die SWR Big Band spielt mit enormer Präzision und ungebremster Spielfreude. Sie bietet alles, was das Herz begehrt. "live@school" lässt den Puls höher schlagen und die Füße der Besucher wippen.

Profis treffen auf Nachwuchs

Alle Musikliebhaber sind eingeladen, mitreißende Big-Band-Musik von Profis und hochmotiviertem Nachwuchs zu erleben. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 22 Euro, Schüler 10 Euro) bis Mittwoch in den zweiten Pausen des Gauß-Gymnasiums am Aquarium und zu den Öffnungszeiten in der Buchhandlung Gansler, Rathausstraße 2, Hockenheim. Über das Internet können Karten unter my@cfg-gym.de vorreserviert und an der Abendkasse abgeholt werden. ak