Kleine Episoden mitten aus dem Leben

Briten in Deutschland: Colin Brown Rebecca Carrington packten die ganze Bandbreite ihrer gemeinsamen zehn Jahre in ein tolles Programm.

Seit zehn Jahren zelebrieren sie eine "Ménage-à-trois", eine sinnlich-musikalische Dreiecksbeziehung, deren Früchte regelmäßig die Menschen begeistert und die Kritik in Schwärmereien verfallen lässt, wenn die Cellistin und Sängerin Rebecca Carrington und der Sänger-Schauspieler Colin Brown zusammen mit Carringtons Cello "Joe" Einblicke in ihren espritgeladenen Dreier gewähren: hochdekoriert und seit zehn Jahren erfolgreich.

Am Samstag gastierte das charmante Dreigestirn im Kulturzentrum Pumpwerk, wo es auf ein begeistertes, ausgelassenes Publikum traf, das die gewitzte Mischung aus Musik und Comedy mit Begeisterung und zum Schluss frenetischem Jubel aufnahm.

Nachhaltige Effekte

Das Erfolgsrezept der offiziell nur unter "Carrington Brown" firmierenden Truppe ist eine lockere Zusammenstellung aus kleinen Episoden, in denen die Akteure eigene Lebensereignisse, allgemeine Erfahrungen, Musik und eine gekonnt leichte Prise Humor miteinander verschränken. Die einzelnen Geschichten erzählen sich scheinbar von selbst, sie hinterlassen aber bei aller Natürlichkeit dank der verblüffend subtilen Darreichungsform eine markante Berührung und nachhaltige Effekte.

Ob sie die Musikgeschichte an Cello "Joe" durchexerzieren, ein schichtweise aufgebautes Live-Looping zum ersten Kennenlernen der Cello-Göttin und des "jamaikanischen Prinzen" beim Edinburgh Festival Fringe, dem weltgrößten Kulturfestival, das 2015 in 25 Tagen 50 459 Aufführungen von 3314 Shows präsentierte, zelebrieren oder ihre jeweils eigene Hommage an die großen Einflusspersonen der eigenen Kindheit feiern: Immer ist "Carrington Brown" auf eine berührende Weise authentisch, immer außerordentlich kreativ und immer ganz und gar unkonventionell.

So packen sie in ihrem aktuellen Abendfüller "10" die ganze beeindruckende Bandbreite ihrer letzten (und ersten) zehn gemeinsamen Jahre zusammen: Zehn Jahre als Briten in Deutschland, zehn Jahre verheiratet, zehn Jahre miteinander auf den Bühnen der Welt immer unterwegs - sehr unterschiedliche Charaktere, die aber ihr "Rezept der Liebe" gefunden haben und es ausleben.

Rebecca Carrington studierte Musik in England und den USA, spielte als Cellistin unter anderem mit dem "London Symphony Orchestra", dem "Philharmonia Orchestra", dem "Royal Philharmonic Orchestra" und dem "BBC Symphony Orchestra" und brillierte auf Soundtracks zu Filmen wie "Harry Potter" und "Herr der Ringe" und zusammen mit Künstlern wie Aretha Franklin, Paul McCartney, David Byrne und Jill Scott.

Colin Brown wurde bekannt als Schauspieler der "Royal Shakespeare Company", bereicherte mit der A-cappella-Gruppe "The Magnets" aber auch Konzerte von Lisa Stansfield, Tom Jones und Michael Ball und war Background-Sänger für Robbie Williams.

Spritzig-witzige Show

Diese musikalische Klasse fusioniert im Duo zu einer schnellen, immer charmanten, spritzig-witzigen Show, in der alle Dramen Shakespeares in ein Lied gegossen, die typisch deutsche Einkaufskultur zwischen Fußgängerzone, Apotheken und Punktesammeln in ein ultrakomisches "Shopping in Deutschland" verwurstet wird und Jacques Brels "La Valse a Mille Temps" in einem Duell auf Chopins "Minutenwalzer" trifft.

Dazwischen karibische Klänge aus Colins Heimat, eine deutschbeflaggte Dudelsack-Nummer des mimisch so explosiven Brown, ein von Rebecca atemberaubend a-cappella gesungener "Skye Boat Song", ein Exempel der herausragenden Virtuosin mit Piazzollas "Oblivion" oder ein Streifzug durch Opernmelodien zwischen der "Königin der Nacht" und ein in Pasta verwandeltes "Nessun dorma": Für "Carrington Brown" gibt es weder Gesetze noch Konventionen und sie sind immer auf eine eigenständige Weise genial.

Am Ende des zweistündigen Musikfests im Pumpwerk gab es vom Publikum die Bestnote: "Carrington Brown - ten Points!"