Kluge Pointen, coole Riffs und Kinderspaß

Das Kulturhaus Pumpwerk, die Kleinkunstbühne der Rennstadt, bietet im Frühjahr wieder abwechslungsreiche und unterhaltsame Veranstaltungen. Kleinkunstfreunde, Musikliebhaber und Kinder sollten auch in der kommenden Spielzeit für ihren Geschmack Passendes finden.

Zum Auftakt rocken wie seit vielen Jahren am Vorabend des Dreikönigstags, also am morgigen Donnerstag, die Coverexperten der ZAP-Gang auf der Bühne. "Nur für kurze Zeit - alles gloffe?", heißt es am Samstag, 14. Januar. Arnim Töpel hat mit "Die Luddarisch Brick" sein drittes Buch veröffentlicht. Hieraus ist an diesem Abend einiges zu hören. Auch neuere Songs, Bewährtes und ewig nicht Gehörtes bringt der Wortgewaltige mit.

Viele Männer verduften, aber einer kommt - zum Glück! - immer wieder zurück: Peter Vollmer präsentiert am Freitag, 20. Januar, die Fortsetzung seines Erfolgsprogramms "Frauen verblühen, Männer verduften - Folge 2". Eine Black Music Party mit Amokoma folgt am Samstag, 28. Januar .

"Für eine Handvoll Trollinger" nennt Werner Koczwara sein kabarettistisch tief schürfendes und dabei ungemein komisches Programm. Er gastiert am Samstag, 4. Februar. Das Schwaben-Kabarett wird dargebracht in bundesweit verständlichem Oxford-Schwäbisch.

Songs und Tunes aus Irland

Einen Irish-Folk-Abend bietet die Band Crosswind am Freitag, 10. Februar. Liebevoll arrangierte Songs und mitreißende Tunes - Crosswind führt diese beiden Facetten der irischen Musik zusammen. Eine weitere "Beat Show Special - die Rock Show" steht am Freitag, 17. Februar, mit Rocktiteln der großen Bands der 60er bis 80er Jahre auf dem Programm.

Carrington und Brown, ein britisches Music- und Comedy-Duo, kommen am Samstag, 18. Februar, mit ihrer neuen Show "10" ins Pumpwerk. Sie haben viele Gründe zum Feiern: zehn Jahre zusammen auf der Bühne und im Leben, zehn Jahre Leben in Deutschland, zehn Jahre verheiratet - und, und, und . . .

Was wäre ein Pumpwerk-Programm ohne Paddy goes to Holyhead? Die Folk-Rock-Legende um Paddy Schmidt gibt am Samstag, 4. März, wieder ein Konzert. "Vor der Ehe wollt' ich ewig leben", meint Stephan Bauer. Sein neues Programm ist am Donnerstag, 9. März, ein vor Pointen strotzender Mega-Spaß, aber auch eine offene Abrechnung mit der Single-Gesellschaft. "A Tribute to Marillion" gibt die Band Heart of Lothian am Samstag, 11. März, und lässt den neo-progressiven Musikstil der 80er Jahre von Marillion wieder aufleben. Song-Recycling der besonderen Art garantiert Lava am Freitag, 17. März. Die Band um Alex Auer interpretiert Klassiker der Pop-, Rock- und Soulgeschichte. Folk aus Deutschland gibt es mit Gudrun Walther und Jürgen Treyz mit ihrem Programm "Deitsch" am Samstag, 25. März. Handgemachte, ehrliche Folkmusik, die es durchaus mit den populären Melodien unserer Nachbarn aufnehmen kann.

"LokalmataDiven" feiern sich

Bei einem Musik-Comedy-Abend feiern die Begabten Hausfrauen mit Verstärkung alias Sabine Weyers und Marina Nottbohm ihre Stadt - und ein bisschen auch sich selbst. "LokalmataDiven" heißt ihr neues Programm, das an gleich zwei Tagen, am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, gespielt wird.

Eine weitere "Internationale Gitarrennacht" erwartet die Besucher am Samstag, 8. April. Claus Boesser-Ferrari hat unter dem Titel "The Art of Guitar Duo" Künstler eingeladen: Adax Dörsam, Frank Haunschild (USA) und Tillmann Höhn.

Das Mannheimer Rocktheater "Musicum Theatrum" spielt am Samstag, 22. April, "Brosius Satanus". Das Publikum wird in eine packende Welt aus mitreißenden Gothic-Rock-Rhythmen und wunderbaren Melodien entführt, alles verpackt mit Theaterspiel und vielen Kostümen.

Bei einem Konzert unter dem Titel "Das Herz des Dichters" nehmen der Bariton Philipp Schädel und die Pianistin Christine Rahn das Publikum mit auf eine romantische Reise. Im Gepäck haben sie die berühmten Liederkreise "Dichterliebe" op. 48 und op. 39 von Robert Schumann.

Das Trio "La Fine Equipe" mit Marcel Adam, Christian Di Fantauzzi und Christian Conrad interpretiert am Samstag, 6. Mai, in bester Laune französische und deutsche Standards sowie die bekanntesten Mundart-Lieder von Adam. Am Sonntag, 7. Mai, kommt Nessi Tausendschön zu einem Musikkabarettabend unter Titel "Knietief im Paradies". Ihr Paradies ist eine wunderbare Welt aus Kabarett und Musik, Politik und Zeitgeist, Tanz und Theater. Begleitet wird sie an der Gitarre von William Mackenzie.

Zwei Kindertheater-Vorstellungen bietet das Kinder- und Jugendbüro des Pumpwerks für die kleinen Besucher. Am Samstag, 28. Januar, spielt das Blinklichtertheater das Stück "Das kleine Känguru und der Angsthase" zum Thema Mut und Selbstvertrauen für Kinder ab drei Jahren. "Wo die wilden Kerle wohnen" heißt es am Samstag, 25. März, mit "Marotte Figurentheater" - geeignet für Kinder ab vier Jahre.

Karten gibt es unter der Internetadresse www.pumpwerk-hockenheim.de sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 im Pumpwerk. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Stadthalle (Telefon 06205/2 11 90) und im Kiosk am Hockenheimer Bahnhof sowie im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung.

Im Pumpwerk können zu den Bürozeiten von Montag bis Freitag von 9 und 12 Uhr Karten gekauft werden. Das Ganze gibt es auch als Sechser- und Achter-Kleinkunstabonnement zum Preis von 75 und 95 Euro (ermäßigt 65 Euro/85 Euro). pw