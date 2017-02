Kollektiver Verlust von Freiheit nicht zu akzeptieren

Mit dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft im Beamtenbund, Rainer Wendt, hatten die CDU Hockenheim und die CDU Rhein-Neckar einen kritischen Geist als Festredner zum Neujahrsempfang eingeladen. Unter anderem geißelte er die schlechte Ausrüstung und die personelle Ausdünnung der Polizeikräfte.

Der Kreisvorsitzende Dr. Stephan Harbarth begrüßte im voll besetzten Saal der Stadthalle die Gäste. "Deutschland steht gut da, den Menschen geht es so gut wie lange nicht mehr, wir investieren viel in die Infrastruktur der Städte und Gemeinden", appellierte Harbarth an die Mitglieder, sich kräftig in den Wahlkampf einzubringen.

Die Union gehe "mit Zuversicht und erhobenen Hauptes" in das Wahljahr: "Wir wollen die Bundestagswahl gewinnen." Viele Bürger machten sich Sorgen wegen der Flüchtlinge und wegen der inneren Sicherheit. Das Jahr 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Man habe die Flüchtlingszahlen "spürbar gedrückt". Nun müsse man den Menschen sagen, "dass diese Herausforderungen zu bewältigen sind", meinte der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar.

Sorge um die Sicherheit

Bundesweit sorgten sich die Menschen immer mehr um ihre Sicherheit, stieg Rainer Wendt ins Thema ein. Das alte Jahr sei "fürchterlich zu Ende gegangen" mit dem grausamen Terroranschlag von Berlin. Niemand wolle, dass sich das wiederholt, aber niemand könne das ausschließen. "Wir wissen nicht, wie viele Gefährder bei uns unterwegs sind", mahnte Wendt.

Die sicherheitspolitische Debatte werde auf die Flüchtlingskrise reduziert, dabei gebe es auch noch anderes: Parallelgesellschaften, Clans, Rockergruppen, Einbruchskriminalität, Intensivstraftäter. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik bilde nicht die Kriminalität ab, erklärte der 60-Jährige, der in Duisburg aufgewachsen ist, sondern nur die Arbeit der Polizei.

Die Silvesternacht 2015 habe einen tiefgreifenden Eindruck in der Bevölkerung hinterlassen. Dass danach zu vielen Großveranstaltungen immer weniger Frauen gekommen seien, "ist ein kollektiver Verlust von Freiheit, der nicht zu akzeptieren ist". Darum habe sich der Staat zu kümmern.

"Wenn man die Opfer dann noch verhöhnt, kann man Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof werden, aber in der Sicherheitspolitik kommt man nicht weiter", spielte Wendt auf die Talkshow "Maischberger" in der letzten Woche an, als Gast Thomas Fischer, Richter am Bundesgerichtshof, für Opfer und Polizei nur Häme aufgebracht hatte.

Mit der Auffassung, sich mit dem Terrorismus abzufinden, könne man zwar Kanzlerkandidat der SPD werden, in der Sicherheitspolitik habe man aber nichts verloren, schimpfte Wendt. Nach der Wiedervereinigung sei vieles runtergefahren worden. "Jetzt ist der Staat so schwindsüchtig, dass elementare Aufgaben nicht mehr erledigt werden können."

Einhaltung der Gesetze verlangen

Lob gab es für CDU-Innenminister Thomas de Maizière, der die Bundespolizei deutlich verstärkt habe: "Der Bund hat seine Hausaufgaben gemacht." Der Plan, dass Menschen aus Nordafrika gar nicht erst nach Europa kommen, sei richtig. Wer Asyl brauche, bekomme es. Aber wer Schutz bekomme, dem müssten die elementarsten Dinge abverlangt werden: "Wir bitten nicht, dass sie sich an die Gesetze halten, sondern wir verlangen es von ihnen." Wendt kritisierte Entscheidungen der Justiz: "Richter sind unabhängig, aber nicht unfehlbar."

Gewalt gegen Ordnungshüter bleibe Dauerthema: "Welche kranken Hirne attackieren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei?", fragte er. Wer bei der Bundestagswahl AfD wähle, wähle möglicherweise Rot-Rot-Grün, warnte Wendt. Was das bedeute, sehe man an Berlin: zahlreiche Staatssekretäre, aber eine schlecht ausgerüstete Hauptstadtpolizei. Wendt rührte die Trommel für die Union: "Sicherheit ist eine Verantwortung für alle gesellschaftlichen Gruppen und nur bei der CDU gut aufgehoben."

Olav Gutting war begeistert von der "grandiosen Ansprache" des Polizeigewerkschafters. Er gehe mit Wendt in allen Belangen d'accord. Die Unterstützung für die Polizei habe sich mit dessen Rede noch einmal verstärkt, versprach der Bundestagsabgeordnete, im Wahlkampf einen Schwerpunkt auf die innere Sicherheit zu legen.

Zum Schluss wurde gemeinsam die Nationalhymne gesungen. Die Melodie von Joseph Haydn spielten Anke Palmer (Querflöte) und Christian Palmer (Klavier) von der Musikschule, die für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten.