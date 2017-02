Hockenheim. Mit dem dritten Sieg in Folge baute Dr. Mathias Krause seine Führung in der Jahresblitzwertung mit 46 von 50 möglichen Wertungspunkten weiter aus. Zweiter inder Gesamtwertung ist Jürgen May mit 26 Wertungspunkten vor Christian Würfel (alle SV Hockenheim) mit 25 Wertungspunkten. Genau diese Reihenfolge gab es beim Monatsblitzturnier Februar: Krause 3,5 Punkte vor May, drei Punkte, und Würfel, zwei Punkte.

Heute beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich dort ab 19.30 Uhr zum freien Spielabend.

Verbandsrunde am Sonntag

In der 6. Verbandsrunde empfängt Hockenheim II in der Zehntscheune den SK Handschuhsheim in der Verbandsliga. Ebenfalls Heimrecht hat Hockenheim III in der Bereichsliga Nord 1 gegen die Zweite des SK Handschuhsheim. Hockenheim IV muss in der Bezirksklasse zum SC Friedrichsfeld. In der Kreisklasse B tritt Hockenheim V um 10 Uhr beim SK Großsachsen III an. mw