Kreativ neue Tricks erfinden

Benjamin Schmitz (Germersheim), der Europameister im Paar-Freestyle, unterrichtete die Viertklässler der Pestalozzi-Schule im Rope-Skipping, einer modernen Art des Seilspringens. Mit großer Begeisterung sahen die Schüler diesen Sportstunden entgegen. Schmitz brachte zur Unterstützung noch Sony aus Südafrika mit, den er bei einem internationalen Turnier kennengelernt hatte, teilt die Pestalozzischule mit. Dieses Jahr konnten zum ersten Mal alle vierten Klassen an diesem sportlichen Event teilnehmen. Eine Klasse wurde durch das Präventionsprojekt "Skipping Hearts" der Deutschen Herzstiftung finanziert, während für die beiden anderen Klassen der Förderverein der Pestalozzischule die Kosten übernahm. Nach dem sportlichen Vormittag stand Benjamin Schmitz den Schülern Rede und Antwort.

Wie sind Sie dazugekommen, Seil zu springen?

Benjamin Schmitz: Ich habe das Glück gehabt, in meiner Nachbarschaft Freunde und Freundinnen gehabt zu haben, mit denen ich immer viel auf der Straße gespielt haben. Das ging von Inline-Hockey über Stelzenlaufen und Einradfahren bis hin zum Seilspringen. Natürlich war mein Widerstand schnell gebrochen, nachdem mir die Mädels ein Seil geschenkt und mir dann die ersten Tricks beigebracht haben.

Wie alt waren Sie, als Sie damit begonnen haben?

Schmitz: Ich habe verhältnismäßig spät mit 14 Jahren angefangen.

Was machen Sie außer Seilspringen?

Schmitz: Außer Seilspringen mache ich sonst eher freizeitlich Sport. Ich fahre sehr gerne Inliner, gehe Joggen und auch wegen der Verwandtschaft zum Seilspringen mache ich immer mal wieder Aerobic, Bodenturnen, Breakdance und Hip-Hop-Tanz.

Was für Titel haben Sie schon?

Schmitz: Der Titel, auf den ich wohl am stolzesten bin, ist der Europameistertitel im Paar-Freestyle bei der letzten EM. Der Wettkampf war hart umkämpft und der Sieg war für mich sehr emotional, einfach weil es mein größter Traum war, bei einem internationalen Wettkampf mal ganz oben zu stehen. Im Einzelwettkampf bin ich bei der letzten EM 4. im Freestyle geworden.

Wie alt waren Sie bei Ihrem ersten Sieg?

Schmitz: Bei meinem ersten Wettkampf mit 14 wurde ich Zweiter in meiner Altersklasse. Das war für mich definitiv ein Sieg.

Wie ist es so, ohne Familie unterwegs zu sein?

Schmitz: Seit ich 15 war, ging die Reiserei los. Ich empfand Reisen schon immer als aufregend. Einfach weil, egal wo man hingegangen ist, so vieles anders war. Jeder Trip war für mich ein neues Abenteuer, das ich zusammen mit Freunden angetreten habe. Ich habe immer vorher angefangen, mir einige Brocken der Sprache anzueignen, damit ich die Gastgeber auch begrüßen und mich bedanken kann. Und das war bisher immer der beste Einstieg in freundschaftliche und interessante Gespräche und Beziehungen. Da kommt nicht so schnell Heimweh auf.

Was finden Sie am Seilspringen so interessant?

Schmitz: Ich liebe meinen Sport für seine Vielfalt. Rope-Skipping bietet eine Bandbreite, auf der jeder sich wiederfinden kann. Man kann den Wettkampf sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft bestreiten. Auch die verschiedenen Sprungformen bieten die Möglichkeit, sehr kooperativ mit vielen in einem oder zwei Seilen zu arbeiten oder jeder mit seinem einzelnen Seil (Single Rope bei uns) und dafür synchron. Die Sportart selbst bietet für jeden die Möglichkeit, seine Vorlieben einzubringen. Wer viel Kraft hat, wird sich bei den Powerelementen oder bei den Gymnastics wiederfinden. Bei Wraps und Releases wird das Seil geworfen, geschleudert und um den Körper oder Körperteile gewickelt. Da braucht man eine gute Koordination. Bei den Crosses wird von allem etwas benötigt - je schwieriger desto besser. Hierbei überspringt man das Seil mit so eingeschränkten Armen wie möglich, ob hinterm Rücken oder zwischen den Beinen oder die Arme untereinander, alles ist möglich. In den Speed-Disziplinen findet sich jeder wieder, der sich gerne an Zahlen und handfesten Werten orientiert. Wie in der Leichtathletik geht es hier um Schnelligkeit auf Zeit.

Welchen Seilspringsprung mögen Sie am liebsten?