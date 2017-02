Kreativität „uff de Gass“ ausleben

Der Nachtumzug in Reilingen war ihre Feuerprobe, die Anspannung der jungen Narren vor Stunde Null schier mit den Händen fassbar. Mit strahlenden Gesichtern zogen sie über Reilingens Straßen und erhielten den Publikums-Freifahrtschein von der ersten Sekunde an. Endlich!

Die Faschingsfreunde Hoggene sind genau da angekommen, wo sie hin wollten. "Irgendwann haben wir uns entschieden, etwas Eigenes zu machen". Der dies erzählt, ist mit gerade einmal 21 Jahren schon ein alter Hase im "Fasnachtsgeschäft." Patrick Lehr war in den vergangenen sechs Jahren schon mit den Reilinger Belzkiddl unterwegs.

Und auch Adrian Ballreich kennt sich aus, wenn es um Fasnachtsrituale geht. Der Hockenheimer ist mit 19 Jahren sicherlich der jüngste Vorsitzende eines Fasnachtsvereins in der Region. In den vergangenen Wochen nutzte der Azubi zum Kfz-Mechatroniker so manche Stunde seiner Leidenschaft für die Mobilität und schweißte, schraubte und sägte gemeinsam mit seinen Freunden an dem Motivwagen, der sie durch ihre erste Saison bringen soll.

Das Thema für ihren Auftritt hatten sie sorgsam gewählt. Kevin Weik hatte die zündende Idee, sich Donald Trump vorzunehmen - in Reilingen gab es dazu schon einen Vorgeschmack. Ihr Versprechen: Der Wagen wird noch viel besser als die erste Fußgruppe verhieß. Und dafür wird geschraubt, bis die Akkubohrer glühen.

Traum vom eigenen Gefährt

Für Adrian kein Problem. Der machte seine ersten Fasnachtsschritte mit der EFH, der "Electronic Force Hockenheim" und dem AKW "Amateur Karnevals Werk Hockenheim." Gute Voraussetzungen, um Sicherheitsrichtlinien zu kennen und demokratische Hürden nicht zu scheuen. "Das ist schon enorm viel Bürokratie, die da abgewickelt werden muss", erinnern sich die beiden Jungs an die ersten Schritte hin zum Verein. Finanzpläne, Marketingfragen, Sponsorensuche, technische Pläne - gemeinsam mit ihren zehn Mitstreitern freuten sie sich unbändig, als endlich alles unter Dach und Fach war.

"Im Mai dieses Jahres konnten wir einen Wagen kaufen, danach ging der Aufbau los", erinnert sich Patrick Lehr an die ersten aktiven Schritte. Für den Traum vom eigenen Fasnachtswagen ging das Ersparte der Jungs drauf. "Danach herrschte erst einmal Ebbe in der Kasse", nickt Adrian.

Zwischen den kreativen Prozessen am Wagen galt es da auch immer wieder Sponsoren zu finden, Versammlungen abzuhalten und Hürden zu überwinden. Und natürlich den TÜV zu meistern. Dazu die Frage: Wo kann so ein großer Wagen untergebracht werden? Wer hat Zeit, daran zu arbeiten? Und die alles entscheidende Frage: Klappt der Eintrag ins Vereinsregister? Der klappte. Und war zugleich ein Christkind oder Weihnachtsgeschenk in einem, denn am 24. Dezember 2016 wurde der Verein im Register notiert.

Nachtumzug ein Bonbon

Und auch die Ideen sprudelten. Dass die Jungs die technischen Zeichnungen gleich auch noch als 3-D-Version am PC entwickelten, verstand sich von selbst. Da war der Nachtumzug in Reilingen fast schon ein Bonbon und Sahnehäubchen auf dem ganzen unendlich erscheinenden Vorbereitungsstress. Der Tourneeplan steht und der jüngste Fasnachtsverein aus Hockenheim freut sich unbändig, endlich die Straßen zu stürmen.

Wer die Faschingsfreunde Hoggene erleben will, sollte zu den Zügen am Samstag, 25. Februar, 13.31 Uhr, in Hockenheim, am Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr, in Ketsch, am Rosenmontag, 14.02 Uhr in Altlußheim und schließlich am Faschingsdienstag, 28. Februar, um 15 Uhr, in Schwetzingen kommen.