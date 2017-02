Kritik an Abholzung

"Nicht vorbildhaft" fand Grünen-Fraktionssprecher Adolf Härdle, was am 3. Februar im Talhaus passierte. Dort habe der Bauhof einen Baum- und Gehölzbestand gesäubert. Härdle fragte in der Sitzung des Gemeinderats, ob dafür ergänzende Pflanzungen vorgesehen seien. "Wird damit nicht vielleicht ein falsches Signal gesetzt?", fragte der Grüne und unterstrich, dass der Waldsaum lieber aufgebaut statt gesäubert werden solle.

Auch auf dem Parkplatz rund um die ehemalige Talhaus-Gaststätte und direkt an der Talhausstraße seien am 17. Februar Bäume gefällt und geschnitten worden. Härdle wollte wissen: "War das der Verwaltung bekannt und lag dafür auch eine Genehmigung vor?" Oberbürgermeister Dieter Gummer kündigte auf beide Fragen Antworten in der nächsten Sitzung an.

Patrick Stypa (CDU) verwies auf starke Vermüllung der nördlichen Stadteinfahrt vor dem Kreisel, die einen schlechten Eindruck mache. Er beantragte ferner eine Ortsbesichtigung des Technischen Ausschusses auf dem Friedhof, weil dort die Dichte der Erdgräber immer mehr abnehme. Auch darum wird sich die Verwaltung laut OB kümmern. mm