Kunst mit Kaffeesatz oder Marmormehl

"Unser Leben und Umfeld ist unendlich reich an Strukturen, von feinen, wenig auffälligen bis zu kraftvollen Akzenten", stellt der Kunstverein in einer Pressemitteilung fest und fügt hinzu: "Strukturen haben für die bildende Kunst eine Ästhetik an sich". Mit diesen Strukturen beschäftigen sich Künstler, wenn sie mit selbst hergestellten Spachtelmassen experimentieren, Füllstoffe hinzugeben wie Sand, Marmormehl, Kaffeesatz oder Asche.

"Wie beeinflussen die verschiedenen Baumaterialien die Reliefoptik? Und wie kann ich mit Holzbeize, Pigmenten, Pastellkreiden, Ölkreiden, Kohle und Tusche die Strukturoberfläche verändern und Akzente setzen?" Diese Fragen werden in dem Wochenend-Workshop "Der rote Akzent" am Freitag, 27. Januar, von 19 bis 21.15 Uhr, am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 12.15 Uhr, und am Sonntag, 29. Januar, von 10 bis 12.15 Uhr beantwortet. Die Teilnehmer sollen eine Leinwand (50 mal 70 Zentimeter) mitzubringen oder bei der Anmeldung zu bestellen.

Im Februar findet an drei Terminen der nächste Kreativkurs für Kinder und Jugendliche statt, und zwar donnerstags, am 2., 9. und am 16. Februar, jeweils von 17.15 bis 18.45 Uhr. Mit Ton werden "Kurvige Skulpturen" geformt, mit vielen Rundungen und Öffnungen. Ideengeber können Bildhauer sein, aber auch die eigene Fantasie. Die Kurse werden von der Künstlerin Nina Kruser geleitet. Sie finden in der Hartmann-Baumann-Schule statt.