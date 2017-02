Lachen fördert die Gesundheit

Wie heißt es doch bei uns in der Kurpfalz so schön: "Berg unn Tal kumme net zamme, awwer die Leit´". Und da ist doch jetzt an Fasnacht die beste Möglichkeit. Unsere Kurpfalz wird ja von fasnachtlichen Brauchtumsforschern als eine Art "Narrenäquator" bezeichnet. Hier gibt es rheinische Fanfarenzüge und alemannische Guggemusik, Saalfasnacht und Straßenkarneval, Narrenkappenträger und Fasnachtshexen. Die närrischen Tage bieten also nicht nur viel, sondern kommen jetzt auch so recht in Schwung.

Schon Jean Cocteau meinte ja, dass die Gabe, hellauf lachen zu können, ein "vortreffliches Herz bezeuge". Und Erich Kästner bezeichnete den Humor als "die Zauberkugel der Weisheit". Lächeln macht offen und Lachen befreit, das ist also eine wichtige und damit "ernstzunehmende" Sache.

Wie oft lachen wir eigentlich am Tag? Na ja, es wird wohl keiner eine Lach-Strichliste führen. Eine Stanford-Studie hat ergeben, dass kleine Kinder etwa 400 Mal am Tag lachen. Später werden die "Portionen" dann kleiner. Aber laut Stanford-Studie trainieren 20 Sekunden Lachen den Körper ebenso gut wie fünf Minuten Rudern. Lachen senkt den Blutdruck, verlangsamt den Herzschlag und beflügelt die Durchblutung des Gehirns. Da bleibt nur, eine fröhliche Fasnachtszeit zu wünschen, die auch noch unserer Gesundheit zugute kommt.