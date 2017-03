Lady Wingfield erneut auf Mörderjagd

Die Autorin Marlene Klaus kommt zu einer Lesung in die Stadtbibliothek. Am Freitag, 17. März, 19.30 Uhr, wird sie aus ihrem neuen Buch "Gloria und die Londoner Liebschaften" lesen. Es ist der dritte Krimi der Reihe, bei dem Lady Gloria Wingfield dieses Mal in London bleibt.

Tatkräftig hat die Romanheldin die Umsetzung ihres Herzensprojekts, die Gründung eines Frauenbildungsvereins, vorangetrieben. Frauenbildungsvereine boten in der Regel Unterhaltung kombiniert mit Sonntagsschulunterricht.

Solche Stunden hatten das Ziel, Frauen ein breites Kursangebot zu geringen Kosten anzubieten. Da hatte Lady Gloria weder die Zeit noch die Neigung, um über eine neuerliche Reise nachzudenken, weshalb sie in London bleibt.

Für Bildung starkgemacht

Sie hat sich ein Netzwerk engagierter Frauen geschaffen, die wie sie der Überzeugung sind, dass die selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Lebenswegs kein Vorrecht der Männer ist und dass Bildung ein Grundstein für eine solche Gestaltung darstellt.

Die Romanheldin ist durchaus stolz auf das, was sie geleistet hat. Doch dann geschieht ein Mord und einmal mehr sieht sich Lady Gloria gezwungen, Nachforschungen anzustellen.

Umso mehr, da ihr der attraktive Journalist Mr. Morris dabei zur Seite steht. Ihre Großtante Jo sowie ihr Bekannter Lord Lyndon sind natürlich ebenfalls mit von der Partie und helfen ihr bei der Lösung des kniffeligen Falls.

Die Besucher der Lesung können sich auf einen unterhaltsamen Abend in der Stadtbibliothek freuen. Karten zum Preis von 7 Euro sind ab sofort in der Stadtbibliothek Hockenheim, Telefon 06205/2 16 64 oder 2 16 66, E-Mail stadtbiblio-thek@hockenheim.de, oder in der Buchhandlung Gansler, Rathausstraße 2, Telefon 06205/73 00, E-Mail Buch@Buchhandlung-Gansler.de, erhältlich.