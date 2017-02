Land- und Eheleben lösen Lachsalven aus

"CC Ole!" - mit einem bunten Programm hielt die Narretei Einzug ins Gemeindezentrum St. Christophorus. Die Blau-Weissen hatten zur Prunksitzung geladen, und viele Narren folgten dem Ruf. Kappen und Kostüme aller Couleur machten die Tischreihen im gemütlichen Sitzungssaal bunt. Moderiert wurde der Abend von Sitzungspräsident Frank Ziegler und Vereinsvorsitzender Jeanette Huck.

Für den "Marsch" beim Einzug zeichnete der Fanfarenzug der Rennstadt verantwortlich, der sich mit seiner blau-weißen Kluft bestens in die Scharen der Gardetänzerinnen einreihte. "Rivers of Babylon" und "Wenn sie tanzt" offenbarten musikalische Vielfalt, ehe es unter lautem Trommeldonnern wieder hinaus ging.

Variabel zeigten sich auch die anderen musikalischen Programmpunkte. "Tobb Master Fitsch and the Fabulous Fernando Horns" hatten zwar nur ein Horn im Ensemble, machten aber mit Posaune, Saxofon, Trompete, Gitarre und Bass trotzdem eine gute Figur - nicht nur wegen der knallbunten Anzüge.

"Biene Maja" bringt in Wallung

Sänger Matthias Knebel schmetterte Schlager-Evergreens wie "Tanze Samba mit mir" oder "Eine neue Liebe" und brachte sein Publikum mit der "Biene Maja" in Wallung. Dazwischen berichtete er von Hilde und Franz "aus de Nochbaschaffd" mit Sohn "Kevin-Scherome".

Mit Musik aus der Dose, dafür mit ansteckender Energie, brachte Claudio Gläser die Stimmung zum Kochen. Der Sitzungspräsident der Brühler Kollerkrotten hatte seine Zuhörer schon beim ersten Titel, "Sternenhimmel" von Hubert Kah, auf den Beinen und setzte alles daran, sein Versprechen, das Gemeindezentrum in eine Partyhölle zu verwandeln, wahr zu machen. Gläser mimte Andreas Gabalier bei "Hulapalu" und besang mit dem Narrenchor die "Sweet Caroline".

Die Rolle des Kapellmeisters übernahm Alleinunterhalter Heinz Schößler, er spielte Ein- und Ausmärsche und zündete die "Raketen". Wo Musik ist, wird getanzt - auf einer Prunksitzung sowieso. Junioren- und Aktivengarde zeigten ihren Gardetanz, und die Minigarde erklärte in ihrem Showtanz als "Die süßen Clowns", was der Hampelmann so alles kann. Weitere Programm-Highlights waren die "Golden Dancer" mit ihrem Tanz "Das verhexte Happy End" und der gemischte Showtanz von Junioren- und Aktivengarde. Mit Schleiern verhüllt, wollten die Damen ihre Wunderlampe präsentieren, als die Fantastischen Vier feststellten: "Sie ist weg". In bester "Indiana Jones"-Manier machten sie sich auf den Weg; suchten "Unter dem Meer" und "In der Halle des Bergkönigs", bis sich herausstellte, dass die Lampe die ganze Zeit in einer Tasche der Tänzerinnen war.

Auf einen Ausflug nach Österreich lud das Altlußheimer Feuerwehrballett ein. Die Floriansjünger tanzten vor idyllischem Alpenpanorama zu Falcos "Rock me Amadeus" und bliesen Abwasserrohr-Alphörner. Das für so ein Instrument nötige Handwerks-Geschick war auch Thema der Kinderbütt. Die achtjährige Julia Strifler aus Heidelberg berichtete von den Heimwerker-Eskapaden ihres Vaters, der einen tropfenden Wasserhahn reparieren will und darauf ins Wohnzimmer schwimmt.

Kohlsuppe erzeugt Duftkerze

Heike Hildebrand aus Bürstadt berichtete von ihrer Mutter-Kind-Kur und Kohlsuppendiät, die die Kerzen-Figur im Yogakurs schnell zur Duftkerze werden ließ. Auch die "Rohrhöfer Göggel" sandten mit Eckard Güttler und Michael Luksch alias "Boxer und Michel" eine Bütt.

Aus den blau-weißen Reihen berichtete Vorsitzende Jeanette Huck als "Zenzi von der Alm" vom wilden Landleben. Laura Buchwald aus Neckargemünd erzählte vom verrückten Alltag in einer waschechten Fastnachterfamilie, wo die Mama am 11.11. alle Konten sperrt, weil Papa-Elferrat nach dem dritten Bier alle Runden übernimmt.

Bauchredner Andreas Knecht nahm kein Blatt vor den Mund, wenn der freche Vogel Gregor seine Witze riss: "Der Metzger ist neulich einen Haufen Gammelfleisch losgeworden - hat sich scheiden lassen."

Humoristisches Highlight war jedoch eindeutig "De Molli", dessen Frau ihn in den Wahnsinn treibt: Sie bringt nicht Sneakers in Größe 42, sondern 42 Snickers und die Molli - "für mehr Erotik" - einen String mit Tigermuster aufschwatzt.

So war für jeden Geschmack etwas geboten, und wer durch die Sitzung gerade erst warm geworden war, war danach noch zum Tanz geladen.