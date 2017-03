Landschaft, Kirche, Politik im Libanon

Einen Bilderbogen politisch interessanter und landschaftlich schöner Eindrücke aus dem Libanon wird Pfarrerin Esther Kraus am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im Liliane-Juchli-Haus bei einer Veranstaltung der Gruppe Feminale präsentieren: Vom berühmten Zedernwald geht es über die Mittelmeerküste zur Tropfsteinhöhle von Jeita - sie zählt zu den sieben Weltwundern.

Doch das eigentliche Reiseziel war kein touristisches, sondern die Reise geschah auf Einladung verschiedener christlicher Kirchen im Libanon. Schnell wurde in den Gesprächen mit den verschiedenen Kirchenvertretern klar, dass im Libanon die Kirchen unmittelbar in die Politik mit verwoben sind. Wie das Zusammenleben der verschiedenen Religionen gelingt und welche Schwierigkeiten dabei zu überwinden sind, darum wird es im Vortrag gehen. Genauso wird von der Schneller-Schule in der Bekaa-Ebene die Rede sein.

In Kooperation mit dem "Arche"-Weltladen werden Produkte aus dem Libanon und Fingerfood vom Bistro "Cedar" angeboten. Zu der Veranstaltung sind alle Interessenten eingeladen. zg