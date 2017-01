Das Kundencenter der Stadtwerke Hockenheim verlängert seine Öffnungszeiten, damit zu den Jahresrechnungen keine Fragen mehr offenbleiben. Der Energieversorger ist deshalb von Montag, 30. Januar, bis Donnerstag, 2. Februar, von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr erreich-bar. Am Freitag, 3. Februar, ist das Kundencenter von 8 bis 12 Uhr für Fragen, Wünsche und Auskünfte geöffnet. Die Jahresrechnungen der Stadtwerke werden am Wochenende davor an die Kunden verteilt.

In der "Servicewoche" der Stadtwerke stehen Fragen zu Themen rund um die Rechnung, zur Änderung der Abschläge und zum Energieverbrauch im Mittelpunkt des Interesses. Aber auch Möglichkeiten zur Energieeinsparung, zum Abschluss eines günstigen Tarifes und andere Themen werden von den Kunden nachgefragt, teilen die Stadtwerke mit. zg