Lärm verhindert Wohnungsbau

Hockenheim. Mit deutlicher Mehrheit stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Zusammenkunft der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanverfahrens "Altwingerten/Hinter den Bergen" zu und lehnte damit einen Vertagungsantrag der FDP ab.

Laut Stadtplaner Christian Engel vom Fachbereich Bauen und Wohnen habe der Gemeinderat im Februar 2015 den Aufstellungsbeschluss gefasst. Ziel war, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Befreiung und damit für die Zulässigkeit von Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften und sonstigen Unterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende zu schaffen.

Gutachten: Werte überschritten

Nachdem der Landkreis von der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft für die vorläufige Unterbringung an dem Standort abgesehen hatte, meldeten sich auf Betreiben eines Maklers verschiedene Projektentwickler und äußerten ihr Interesse an einem Wohngebiet auf den Grundstücken Altwingertweg 27 und 29.

In einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Lärmschutzgutachten wird festgestellt, dass mit deutlichen Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte durch die vorhandene gewerbliche Nutzung zu rechnen ist, die zu Einschränkungen der zulässigen und genehmigten Betriebsstätten führen könnten. Durch den im Plangebiet einwirkenden Straßen- und Schienenverkehrslärm wird laut Gutachten sowohl der schalltechnische Orientierungswert in der Nacht für allgemeine Wohngebiete als auch der Pegel von 60 Dezibel, der den Beginn einer Gesundheitsgefahr in der Nacht definiert, überschritten.

Kurzum: Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die beiden Grundstücke sowohl aus Sicht des Gewerbelärms als auch der hohen Geräuscheinwirkung des Verkehrslärms für eine Entwicklung als allgemeines Wohngebiet aus schalltechnischer Sicht nicht geeignet sind.

Die Projektentwickler sind hingehen der Auffassung, dass die Immissionsproblematik zu bewältigen sei und bereit, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ihr Vorhaben (Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau) gegebenenfalls über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu schaffen.

Immissionsbelastete Lage

Die Verwaltung empfahl, den Aufstellungsbeschluss aufzuhaben. Die Entwicklung eines Wohngebiets unmittelbar an ein Gewerbegebiet gerade in dieser immissionsbelasteten Lage sei mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht vereinbar, zumal sich der Güterschienenverkehr bis zum Jahr 2030 im Bereich Hockenheim nahezu verdoppeln werde.

Michael Gelb (FDP) beantragte, den Tagesordnungspunkt noch einmal im Technischen Ausschuss zu beraten und vor allem den möglichen Investor anzuhören, da in Hockenheim Wohnraum dringend benötigt werde. Die Mehrheit des Rats war anderer Auffassung und hob den Aufstellungsbeschluss auf.

Gewerbegrundstück vergeben

Im weiteren Verlauf der Zusammenkunft simmte der Gemeinderat dem Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit 1516 Quadratmetern Größe an der Rheinauer Straße zu. Dort plant das örtliche Handwerksunternehmen Oliver Krupp den Bau eines 600 bis 700 Quadratmeter großen Gebäudes: Lagerhalle für den Dachdeckerbetrieb, Sozialräume, Büro, Ausstellungsfläche und Bauspenglerei. Im Außenbereich sollen außer einer Lagerfläche die benötigten Stellplätze für Fahrzeuge entstehen.

Keine Probleme bereite dem Rat die Zustimmung zu einer Änderung der Konzessionsverträge zwischen Stadt und Stadtwerken. Dabei handelt es sich, wie Kämmerer Rolf Fitterling zum Ausdruck brachte, um eine reine Formalie, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. hs