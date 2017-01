Leckere Forellen frisch aus dem Rauch

Warten auf den Verzehr: Forellen im Räucherofen des ASV. © Privat

Hockenheim. Die erste Veranstaltung des Angelsportvereins 1920 im neuen Jahr lockte die Vereinsmitglieder wieder hinaus an den Baggersee. Die mit minus drei Grad Celsius recht knackigen Temperaturen hatten allerdings für eine geringere Teilnehmerzahl gesorgt als in den Jahren zuvor, in denen die Winter vergleichsweise mild waren. So blieben manche ASVler doch lieber zuhause in der warmen Stube. Insbesondere die Kinder, die sonst immer mit Freude dabei waren, blieben in diesem Jahr fern, was nach Ansicht des ASV auch verständlich war.

Das Glühweinangeln war trotzdem wieder ein voller Erfolg. Hauptsächlich durch die gute Stimmung der Anglergemeinschaft. Bereits ab 10 Uhr standen Glühwein und Kinderpunsch bereit und für das leibliche Wohl war auch gesorgt.

Räucherfachmann Josef Körner bediente den Räucherofen und bot frisch geräucherte Forellen an. Gegen Mittag hielten Thomas Lehr und Jürgen Schlampp eine schmackhafte Gulaschsuppe mit extra viel Fleischeinlage bereit und so musste niemand mit knurrendem Magen den Heimweg antreten. Dieser ließ sowieso aufgrund des gemütlichen Beisammenseins noch einige Zeit auf sich warten.

Geangelt wurde recht wenig, was neben den kalten Temperaturen durchaus auch am köstlichen Glühwein lag. Gegen 18 Uhr klang das Glühweinangeln aus und man war sich einig, dies war ein gelungener Jahresauftakt mit guter Stimmung und viel Spaß. In dieser Art und Weise kann es nach Meinung der Petrijünger gern das gesamte Angeljahr weitergehen. dl