Leeres Gotteshaus wirkt groß und offen

Bereits in der Schöpfungsgeschichte heißt es im Buch Genesis Kapitel 1 Satz 2: "Die Erde war wüst und leer". Daran mag auch Pfarrer Michael Dahlinger gedacht haben, als er in der jüngsten Information für die Presse über das Innere der evangelischen Kirche schreibt: "Die Kirche ist wüst und leer". Genau wie in der "großen Schöpfungsgeschichte" noch vieles bewerkstelligt wurde, wird auch die evangelische Kirche in einer ganz neuen Gesamterscheinung wieder entstehen. Eine Kirche ohne Bänke wirkt leer. Sie wirkt aber auch groß, sie wirkt offen und hat trotz alledem etwas Einladendes, die Gesamterscheinung des prächtigen Gotteshauses mit seinen wirkungsvoll-markanten Säulen prägt das Gesamtbild.

Der erste Renovierungsabschnitt ist abgeschlossen. "Viele freiwillige Helfer haben mitgeholfen beim Abbau und Ausbau der Kirchenbänke und den vielen Entkernungsarbeiten, das hat uns viel Geld erspart", blickt Michael Dahlinger auf die vergangenen Wochen dankend zurück. So manches, was sich in den Jahren und Jahrzehnten angesammelt hatte, ist entsorgt, manches wurde in der Kirche und im Lutherhaus eingelagert und wartet darauf, gegebenenfalls wiederverwendet zu werden.

Rohbauarbeiten beginnen

Ein wichtiges Augenmerk liegt derzeit auf dem Fußboden der Kirche. Ursprünglich befand sich in der Kirche ein Terrazzoboden (fugenlose Bodenbeläge, die meist zweischichtig hergestellt werden. Die untere Schicht des Terrazzobodens wird Unterbeton, die obere Schicht Terrazzovorsatz genannt. Zusammen bilden beide Schichten eine Einheit, die höchsten Beanspruchungen stand hält). Bei Renovierungsarbeiten vor Jahrzehnten wurden bei Erneuerungen der Heizung zum Teil großflächige Schäden angerichtet. Diese hatte man dann großzügig unter einem Teppichboden "versteckt".

Der Teppichboden wurde jetzt entfernt, eine Fachfirma hat den Terrazzoboden von den Kleberesten freigeschliffen. Nun stehen verschiedene Überlegungen an: "Wir suchen jetzt ganz intensiv und aktuell nach einer guten und finanzierbaren Lösung", erläutert Pfarrer Dahlinger.

Als nächstes werden Handwerker in der Kirche aktiv werden, die sich mit den Vorbereitungsarbeiten für die Rohbauarbeiten für die Bühne beginnen werden. Ebenso werden dann im gleichen Zuge der Baumaßnahmen die Stelen fixiert, die dann die Träger für die Licht- und Tonanlage sein werden.

"Wir haben zusammen mit der gesamten Gemeinde geplant und wollen natürlich auch stets die gesamte Gemeinde informieren", betont Pfarrer Michael Dahlinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb können sich alle Interessierten am morgigen Sonntag ein Bild vom derzeitigen Stand der Arbeiten und natürlich von der leeren Kirche machen, wenn das Gotteshaus von 14.30 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Dabei sind auch die Schächte zu sehen, die beim Bau der Kirche für die damalige Dampfheizung geschaffen worden waren. "Wir sind noch heute dankbar für diese zukunftsweisende Bauweise von Architekt Karl Hermann Behaghel, die Schächte können wir jetzt wieder ideal für die neue Heizungsanlage verwenden", erläutert Dahlinger.

Bild vom aktuellen Stand machen

Auch wenn eigentlich "nichts" zu sehen ist, lohnt sich ein Blick in das Kircheninnere, ist der Pfarrer überzeugt, ebenso wie er sicher ist, dass man ein schönes neues "Innenleben" der Kirche bekommen wird. Und es wird, so ist Dahlinger überzeugt, Zufriedenheit herrschen. So wie damals bei der Erschaffung der Erde in der anfangs erwähnten Schöpfungsgeschichte . . .