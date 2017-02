Leidenschaft für die Meere macht sensibel

Ein winzig wirkender menschlicher Kopf ist zwischen aufschäumendem Wasser und drei riesigen fressenden Buckelwalen zu sehen - spektakuläre Bilder von alltäglichem Leben in unseren Weltmeeren und zahlreiche Informationen präsentiert dieser Kopf, Forschungstaucher und Fotograf Uli Kunz (Bild), in der Stadthalle. Noch immer verblüfft von der damaligen Situation sagt er: "Das Bild hat mein Schiffskapitän gemacht, ich war so fokussiert auf den einen Buckelwal vor mir, ich habe die beiden hinter mir gar nicht bemerkt."

Es sind durchaus gefährliche Situationen, in die sich Kunz immer wieder begibt, die ihm Erfahrungen und Bilder unter Wasser in der Eiseskälte ermöglichen, die er mit den Menschen teilt, die Derartiges mit ziemlicher Sicherheit nicht erleben werden.

Mit dem Riesenansturm hatte keiner gerechnet: "Leidenschaft Ozean" mit Bildern und Filmsequenzen von Uli Kunz und Greenpeace (über-)füllt den kleinen Saal in der Stadthalle rasant schnell. Was erwarten die Menschen, die gekommen sind? "Dass möglichst viele helfen, diese faszinierende Welt, die Unterwasserwelt und das in sich schlüssige System zu erhalten, da müssen wir alle etwas dafür tun", bringt es Michael Voß auf den Punkt.

Schönheit schon selbst erlebt

Voß ist selbst passionierter Taucher und hat nach eigenen Angaben schon sehr viel der betörenden Unterwasser-Schönheit unserer Welt gesehen. Christiane Schmid hat einen Beitrag mit Uli Kunz in der Landesschau gesehen und ist mit Sohn Hannes (8) gekommen, beide sind begeistert von den Bildern und von Kunz, der seine Passion lebt.

Felix' (6) Augen strahlen: "Ich war auch schon am Meer, so wie der Taucher." "Das war auf Sylt", erklärt Mama Evi Theophil, die über Plakate auf den Vortrag aufmerksam wurde und ihn auch für den Filius als lehrreich und wichtig erachtet.

Kunz unterstreicht in seinem kurzweiligen Vortrag wiederholt: "Verändert man einen Teil dieses Systems, dann verändert man das gesamte System" - etwa mit Überfischung, Zerstörung der Korallenriffe und nicht zuletzt mit der Extremmenge an Plastikmüll, der erst in hunderten von Jahren zerfällt.

"Die Klimaerwärmung hat bereits Auswirkungen, die nicht mehr umkehrbar sind", das belegt Kunz mit Bildern von Tieren, die nur in wärmeren Regionen der Ozeane heimisch sind, jetzt bereits in den ursprünglich kalten Zonen zu finden sind und dort das Gleichgewicht stören. Klar liefert Kunz, was die Leute sehen wollen: schillernde Fische, deren Größe erst bewusst wird, sieht man eine Aufnahme mit einem Taucher daneben - etwa den zwei Meter langen Lippfisch "Napoleon", der türkisfarben und gelb leuchtet.

Die mächtigen Riesen der Meere, die Buckelwale mit ihrer Länge von bis zu 15 Metern, die verspielten Delfine oder Haie in allen Varianten, etwa, denen Kunz auf seinen Expeditionen begegnet. Sie ziehen ebenso in ihren Bann wie Nahaufnahmen von Kegelrobben, in deren übergroßen runden schwarzen Augen sich der Fotograf spiegelt oder der beeindruckende Eisbär, der mit der Kamera spielen will.

Die unendliche scheinende Masse von etwa 250 000 Königspinguinen, die sich zur Brut sammelt, die tasmanischen Teufel oder der mystisch wirkende Kelp-(Tang-)wald - Kunz zeigt seine Begeisterung für die Gesamtheit der Welt, das Ökosystem und steckt damit an.

Extreme sollen aufrütteln

Angefangen hat diese Leidenschaft für Kunz mit einem Tauchgang im Bodensee als Kind. Mit privaten Fotos seiner Eltern spickt er den Beitrag, lockert damit die Atmosphäre auf. Dennoch ist allen Anwesenden bewusst, dass die Welt, wie Kunz sie zeigt, so vielleicht bald nicht mehr existiert. Ein Umdenken sei dringend erforderlich, das beginne bei jedem selbst, das vermittelt der Ausnahmefotograf.

Er zeigt die beiden Extreme: Die Insel Südgeorgien etwa liege in einer Extrem-Wetterströmung des Südatlantik, "das hält den Müll dort fern, spült ihn außen herum" - ganz im Gegensatz zu Shark-Island, das im Einzugsbereich eines Meereswirbels liegt, Müll lagert sich an allen Küsten schichtweise an.

Die Meeresströmungen lassen sich nach einem Schiffsunfall 1992, bei dem tausende gelbe Quietschentchen im Atlantik ins Meer fielen, genau nachvollziehen. Bis heute finden sich angestrandete Entchen an diversen Küsten, tausende Kilometer von der Havariestelle entfernt.

Viele neue Greenpeace-Mitglieder

Das gibt Aufschlüsse über die globalen Zusammenhänge, Ansatzpunkte für notwendige Veränderungen. Unter anderem setzt sich Greenpeace für den Schutz von Meeren und Umwelt ein.

Die Ortsgruppe Bad Kreuznach stand vor, während und nach der Veranstaltung zahlreichen Zuschauern Rede und Antwort, die bereits Mitglied sind, und sehr vielen, die nach den tollen Bildern Mitglied werden wollen.