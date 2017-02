Lernen nach Noten beendet Unterricht

Die Musikschule Hockenheim möchte Eltern der künftigen Erstklässler, die zum kommenden Schuljahr eingeschult werden, auf das Unterrichtsangebot Musikwerkstatt hinweisen.

Im Rahmen der Musikwerkstatt werden Kindern mittels Gesang, Sprache, Bewegung und Rhythmus wichtige Impulse vermittelt, die Spaß machen und ein Stück weit die schulischen Kompetenzen der Kinder verbessern und stärken sollen.

So lernen die Kinder im Laufe des Schuljahres nicht nur viele musikalische Grundlagen kennen, sondern werden auch mit vielen Instrumenten, deren Klang, Bauweise und Spieltechnik bekannt gemacht.

Spielerische Einführung

Bei der Musikwerkstatt handelt es sich also um ein fundiertes musikalisches Zusatzangebot, das die Kinder auf spielerische und unterhaltsame Weise in die Welt der Musik einführen möchte und das jedes Jahr in allen Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft angeboten wird.

Die Musikwerkstatt beginnt am 1. Oktober und endet automatisch am 31. Juli des folgenden Jahres. Der Unterricht wird in den Stundenplan - in eine Randstunde - im Grundschulablauf integriert und findet direkt in der betreffenden Grundschule statt.

Die Gebühr beträgt monatlich 25 Euro - einmalig 18,50 € für das Arbeitsmaterial - und wird direkt an die Musikschule Hockenheim entrichtet.

Für den Fall, dass sich Eltern für diesen Kurs interessieren, können sie ihr Kind mit dem Anmeldeformular der Musikschule Hockenheim direkt anmelden.

Anmeldeformulare können von der Homepage der Musikschule Hockenheim heruntergeladen werden oder sind in der Verwaltung der Musikschule erhältlich.

Reihenfolge entscheidet

Da die Planungen für die Musikwerkstatt bereits im Sommer stattfinden und die Gruppengröße auf maximal elf Kinder begrenzt ist, ist es empfehlenswert die Anmeldung möglichst früh, noch vor den Sommerferien, an die Musikschule zu senden. Über die Aufnahme der Kinder entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Zurzeit wird die Musikwerkstatt von 94 Kindern besucht.

Für Fragen steht die Musikschule Hockenheim zur Verfügung: Musikschule Hockenheim, Heidelberger Straße, Hockenheim, Telefon 06205/92 26 50, E-Mail info@musikschule-hockenheim.de. zg