Letzter Gottesdienst vor Renovierung

Mit einem Gottesdienst schließt die Kirchengemeinde am Freitag, 6. Januar, die evangelisch Stadtkirche. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr in der Kirche und endet gegen 18.30 Uhr im Lutherhaus. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde zum Kaffee ein. Nach und nach werden die Gegenstände eingepackt, die für das Feiern der Gottesdienste unbedingt nötig sind. Die Gottesdienstgemeinde wird dann mit den liturgischen Gegenständen ins Lutherhaus umziehen. Denn das Lutherhaus wird für die nächsten 15 Monate die Kirche als Gottesdienstraum ersetzen.

Der Taufengel wird in der Kirche zurückbleiben und live vom Fortschritt der Bauarbeiten berichten. Die Schließung der Kirche ist gleichzeitig der Beginn der Kircheninnenrenovierung. Ab Samstag, 7. Januar, beginnen die Workout-Wochen.

In den vier Wochen bis zum 28. Januar wird die Kirche in Eigenleistung entrümpelt. Gleichzeitig beginnt die Orgelbaufirma mit den Arbeiten an der Orgel. Dazu werden verschiedenen Elemente der Orgel ausgebaut und in die Orgelwerkstatt gebracht. Die Wiedereröffnung der innenrenovierten Kirche ist für den 24. März 2018 geplant. zg