Libanon – Land der Zedern

Ein Abend voller Verblüffungen wurde dem Publikum geboten, als Esther Kraus auf Einladung der Gruppe Feminale über ihre Reise in den Libanon berichtete. Diese erfolgte auf Einladung der orthodoxen Kirche für die arabisch sprechenden Christen, zuständig für Syrien und den Libanon.

Beginn der Reise war das ehemalige Zisterzienserkloster Balamand aus dem 12. Jahrhundert. Heute beherbergt es ein theologisches Seminar der griechisch-orthodoxen Kirche und wandelte sich seit 1988 zur Universität. Schnell wurde der Reisegruppe klar, wie eng verwoben die verschiedenen Religionen mit dem politischen System des Landes sind.

Die Regierung wird gebildet aus einem festgelegten Verhältnis der einzelnen Religionsgruppen des Landes. Die größten Gruppen sind maronitische Christen, schiitische Muslime, sunnitische Muslime und griechisch-orthodoxe Christen. Auch die Zivil-Rechtsprechung wird durch die Gerichte der jeweiligen Glaubensrichtung durchgeführt. Und sogar die Angestellten der Polizei, so erzählte es ein Landsmann der Gruppe, müssten in einem festgelegten Verhältnis beschäftigt sein.

Über die historische Hafenstadt Byblos zog es die Gesellschaft dann in die Bekaa-Ebene zur Schneller-Schule. Auf dem Weg dorthin wurde die Reisegruppe mit der prekären Lebenslage der Flüchtlinge aus Syrien konfrontiert.

Schneller gründete Waisenhaus

Der Schweizer Johann Ludwig Schneller gründete 1860 ein Waisenhaus für Kinder ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit in Jerusalem. Hieraus entwickelten sich dann die Schneller-Schulen im Libanon. Das alltägliche Leben in der Schule ist ausgerichtet an Offenheit und Verständnis füreinander. Beispielsweise gibt es nur eine Kirche, in der jedoch alle Feste jeglicher Glaubensrichtungen gelebt werden.

Auch die Schneller-Schulen tragen ihren Beitrag zur Flüchtlingshilfe im Land bei und geben Flüchtlingsfrauen die Chance auf ein kleines Einkommen durch eine dreimonatige Ausbildung. Die syrischen Flüchtlinge sind für den Libanon eine große Herausforderung. Nicht allein die Versorgung und Unterbringung; viel mehr noch sind es die politischen Schwierigkeiten, die das Land auf sich zukommen sieht. Denn, durch die Integration der meist muslimgläubigen Syrer, kommt das System in ein Ungleichgewicht der Religionsproportionen.

Der Zedernwald - Naturschutz

Ein Ausflug in den berühmten Zedernwald öffnete der Gruppe den Blick für die herrliche Natur des Landes. Die zum Teil 2000 Jahre alten Zedern stehen unter Naturschutz und auch der Reiseführer kümmerte sich mit Bestimmtheit um die Gesundheit der Bäume. Sah er mal den Fuß eines Wanderers, der nicht ganz auf dem Wanderpfad landete, hieß es sogleich: " Betreten verboten - da könnte eine Zeder wachsen".

Libanesischer Fingerfood

Nach dem Vortrag durfte endlich das libanesische Fingerfood des Bistro Cedar probiert werden. Von den Fleischbällchen, vegetarischen Falafel und Käseröllchen mit den jeweilig dazu passenden Kichererbsen- und Auberginendips blieb kein Magen leer. Und es schmeckt so vorzüglich, dass nichts übrig blieb.

Der Arche-Weltladen bot unter anderem Kichererbsen, rote Linsen und Bulgur aus dem Libanon, sowie Wein, hergestellt in den Schneller-Schulen, an. Im Weltladen kann man in den nächsten Wochen noch das typisch libanesische Gewürz "Za´atar" mit den dazu passenden Rezepten und auch eine landestypische "Feigen-Sesam-Marmelade" erwerben. zg