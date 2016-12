Lieber arbeiten als im Container rumzusitzen

Zusammen mit den Ehrenamtlichen hat Manuela Offenloch, Sprecherin des Arbeitskreises Freizeit, Sport und Kultur beim Asylnetzwerk Hockenheim, eine Winterfeier für Flüchtlinge und Ehrenamtliche auf die Beine gestellt. Da Weihnachten noch ein bisschen hin war und "unter den Flüchtlingen viele Muslime sind", so Offenloch, wurde es kurzerhand eine Winterfeier.

Doch das tut der weihnachtlichen Stimmung auf dem Gelände des Pfälzer Rings 8 keinen Abbruch. Es gibt Tee, Glühwein und Gebäck. Die Ehrenamtlichen haben das Gelände mit kleinen Kerzen geschmückt und gegen die Kälte gibt es mehrere Feuerkörbe. Natürlich darf auch handgemachte Musik nicht fehlen, und so gibt es eine kleine Trommel-Darbietung, zu der mancher Teilnehmer trotz oder gerade wegen der Kälte sogar tanzt.

Lamin zieht's an den Herd

Lamin Bah aus Gambia ist einer der Trommler. Bah ist ein Jahr hier und kam von Oftersheim, wo er beim Fußballtraining der Kinder- und Mädchenmannschaft hilft, nach Hockenheim. In Gambia hat er als Bedienung und Koch gearbeitet und würde auch hier gerne arbeiten, muss aber momentan noch auf die Behörde warten: "We need work and want to help, because they give us the money" ("Wir brauchen Arbeit und wollen helfen, weil sie uns das Geld geben"), erklärt Bah eindringlich.

Mustafa will auf Deutsch rappen

Die meisten Gespräche an den Stehtischen drehen sich um das Arbeiten und das Warten. Hakimi Hamid aus Afghanistan, der jetzt ein Jahr und zwei Monate in Deutschland weilt, ist gelernter Fotograf und hat in Afghanistan für das Fernsehen gearbeitet: "Momentan mache ich ein dreimonatiges Praktikum als Krankenpfleger. Ich würde aber gerne wieder als Fotograf arbeiten." Doch zuvor braucht Hamid noch die Antwort der Behörde.

Sichtlich zufrieden hingegen ist Javed Ahmed aus Pakistan. Er arbeitet in Reilingen im Gasthaus "Zum Löwen" als Küchenhilfe und kann im nächsten Monat ein Praktikum anfangen. Ahmed will als Koch arbeiten.

Die Warterei ist es, die er auch nicht so gut findet: "In den Containern langweilt man sich, man muss viel warten." Bei ihm steht noch der Termin für die nächste Anhörung aus.

Aus einer kleinen Musikanlage im Hintergrund läuft deutsche Popmusik, die sich mit arabischen Liedern abwechselt. Die Musik ist auch das Thema von Mustafa Arafan aus Syrien. Er rappt auf Arabisch und Kurdisch, und sobald er besser Deutsch sprechen kann, will er auch auf Deutsch rappen. Sein Antrag ist durch und er hat eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Jetzt sucht er eine Wohnung, wobei leider nicht alles so gut klappt: "Ich bin mit zwei anderen Männern im Zimmer, das ist nicht gut, um Deutsch zu lernen. Und mein Bruder ist in Stuttgart und ich hier."

500 Geschenke gespendet

Die Zimmerproblematik hat auch Sanna Kassama aus Gambia, wie er beipflichtet: "Drei Personen in einem Zimmer, das ist keine gute Situation." Kassama kam im vergangenen Monat von Oftersheim nach Hockenheim und besucht momentan einen Deutschkurs.

Während sich die Besucher austauschen, verteilen die ehrenamtlichen Helfer des Asylnetzwerkes Weihnachtsgeschenke. Über einen Aufruf in unserer Zeitung hatte das Asylnetzwerk die Hockenheimer dazu gebeten, kleine Geschenke mit Dingen wie Shampoo, Duschgel und einer Tafel Schokolade zu spenden. "500 Stück kamen so zusammen, allein 100 davon von Blumen Heinzmann", schwärmt Manuela Offenloch von der Spendenbereitschaft der Hockenheimer. "Und über die Geschenke freuen sich alle aufrichtig, auch wenn man Weihnachten vielleicht nicht kennt." In der Tat ist Bah sehr überrascht und erfreut, als er das kleine Präsent erhält.

Bei einem der hinteren Lagerfeuer holt Teklit Habtai seine Kirar, ein Zupfinstrument aus Eritrea ähnlich einer Leier, und beginnt zu spielen und dazu zu singen. Ein Liebeslied, wie er erklärt.