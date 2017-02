Die Vorlesetante entführt ihre Zuhörer am Samstag, 18. Februar, 10.30 Uhr, in der Stadtbibliothek auf den Bauernhof der bekannten Kuh Lieselotte. Davon handelt das Buch "Lieselotte bleibt wach" von Alexander Steffensmeier, dass die Vorlesetante präsentiert.

Nachdem die Bäuerin wie jeden Abend den Tieren noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen hat, macht es sich auch Kuh Lieselotte in ihrem Stall bequem. Doch sie kann nicht einschlafen. Vielleicht klappt es ja, wenn sie sich zur Bäuerin oder zu den Hühnern kuschelt? Doch die sind alles andere als begeistert.

Bett und Hühnerstall ramponiert

Das Bett der Bäuerin kracht zusammen und auch der Hühnerstall ist völlig ramponiert, nachdem Lieselotte versucht hat, sich zu den Hühnern zu legen. Am Ende hat sie alle auf dem Hof wach gemacht. Nach all der Aufregung ist Lieselotte so richtig müde geworden, und als der Morgen schon graut, kann sie endlich einschlafen.

Im Februar besucht die Vorlesetante ausnahmsweise am dritten Samstag des Monats die Stadtbibliothek. Einlass ist um 10.20 Uhr, die Vorlesetante bittet um pünktliches Erscheinen, da nach Beginn der Veranstaltung der Zugang geschlossen wird. Der Eintritt ist frei. zg