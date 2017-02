"Lisa will einen Hund" lautet der Titel des Werks von Helga Bansch, das in der Veranstaltungsreihe "Bilderbuchkino" in der Stadtbibliothek gezeigt wird. Die Einrichtung lädt dazu am Samstag, 4. März, 10.30 Uhr, alle interessierten Kinder und ihre Eltern in die Räume in der Zehntscheune ein. Das Bilderbuch richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Der Eintritt ist frei, das Team der Stadtbibliothek Hockenheim bittet um pünktliches Erscheinen.

Zum Inhalt des Bilderbuches: Wie viele Kinder auch wünscht sich Lisa nichts mehr als einen Hund - zum Geburtstag, zu Weihnachten, einfach immer. Und wie bei vielen Kindern auch, antworten die Eltern, dass es entweder zu wenig Platz gibt oder ein Hund zu viel Zeit kostet. Dabei wäre Lisa schon mit einem winzig kleinen Hund zufrieden.

Die Eltern bleiben hart. Doch dann hat Lisa eine tolle Idee und beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. "Lisa will einen Hund" ist eine Geschichte unter anderem für die Kinder, die sich sehnlichst einen Vierbeiner wünschen.

Angebote für Kinder

Das "Kamishibai" (japanisch für "Papiertheater") "Ich hab dich zum Fressen gern" von Joachim Groh findet am Samstag, 18. März, 10.30 Uhr, statt. Den Reigen der Angebote für Kinder im März beendet am Samstag, 25. März, 10.30 Uhr, das Vorlesen der Geschichte "Alles Frühling mit dem kleinen Rabe Socke" von Nele Moost und Annet Rudolph. zg