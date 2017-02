Löcher in der Gutmensch-Maske

"Trump gewinnt tatsächlich die Wahl. Die Menschen suchen Schutz bei uns und werden von Neonazis empfangen, die ihnen noch mehr Angst machen, als sie da hatten, wo sie hergekommen sind. Das Leben schreibt keine guten Geschichten!" Eng verwoben mit den Unsäglichkeiten unserer Realität, der es gewaltig an Selbstkritik fehlt, erzählte Christian Ehring - gebeutelter Vater eines 18-jährigen Sohns mit "phlegmatischer Grundeinstellung ab Werk", stolzer Eigenheimbesitzer in einem Sozial- und Bio-Idyll am Stadtrand und innerlicher Gutmensch mit äußerlicher Konventions-Bremse - einen Abend lang seine eigene Geschichte.

Eine Geschichte, in der "Bitte schaut uns beim Glücklichsein zu" durchbrochen wird von "Depression", in der "Resignier doch einfach" auf eine innere Aufgeregtheit über all die Schlechtigkeit in der Welt trifft, in der zwischen CDU-Parteiprogramm und zweitem Standbein als Yogalehrer der ganz normale Wahnsinn stattfindet.

Da kann sich keiner entziehen

So gesehen und vor allem gehört am Donnerstagabend in der Stadthalle. Dort lieferte der hochdekorierte Ehring, der aus dem Kabarett "Kom(m)ödchen", der "heute-Show" und von "Extra3" im Fernsehen bekannt ist und der vor dem nordrhein-westfälischen Kleinkunstpreis "Bocholter Pepperoni" 2016 drei "Deutsche Comedypreise" und den hochrenommierten "Adolf-Grimme-Preis" abräumte, mit seinem aktuellen Programm "Keine weiteren Fragen" einen hochkonzentrierten und dabei so locker daherkommenden Rundumschlag auf die Gebrechen unserer gesellschaftlichen Befindlichkeit ab, dass sich kein Zuschauer entziehen konnte.

Ehrings Machart bei seinen Soloabenden ist ausführlicher als in seinem wöchentlichen Dreiviertelstunde Gag-Feuerwerk beim NDR: mehr Erzählung. Die große Klammer kreist diesmal - Ende 2015 war er als "Anchorman" bereits in der Stadthalle zu Gast - um einen unausgegorenen Gutmenschen, der angesichts der eigenen freigewordenen Einliegerwohnung (der Sohn soll zum Sozialen Jahr in einen Slum, "wo Waisenkinder einem 18-jährigen Mitteleuropäer bei der Lebensfindung helfen") mit der ehefräulichen Idee konfrontiert ist, einen Flüchtling aufzunehmen. "Eine tolle Idee - aber eben im Sinne von Idee!"

An seinem eigenen Ringen mit der Frage, ob ein Fremder unter dem eigenen Dach nicht Probleme und Gefahren bringt, karikiert Ehring exemplarisch die bisweilen schizophren anmutende Zerrissenheit unseres Landes: "Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, im Krankenhaus an einem multiresistenten Keim zu versterben, als bei einem Terroranschlag - aber halten sich Terroristen an Statistik?"

Hintersinnig, aber auch emotional

Dabei ist der Düsseldorfer, der in Wirklichkeit zwei Töchter hat, überparteilich unkorrekt, rechnet aber nicht nur mit der Politik ab, sondern auch mit dem Wahlvolk. Und das in einer gekonnten Mischung aus Hintersinn und unverblümter Offenheit, aus einer erfrischenden Leichtigkeit und Passagen, die so tiefsinnig und emotional bindend sind, dass Totenstille den Raum ergreift.

Eben hat er noch knallhart der CDU ihre Abkehr von den wahren christlichen Werten ("Kommet her, die ihr mühselig und beladen seid") zum eigenen Parteiprogramm ("Verpisst euch - wir haben Aufnahmestop!") vorgeworfen, schon führt er uns in einem philosophischen und sehr berührenden Beispiel das eigene Pharisäertum vor Augen: "Wir leben ziemlich sicher, dürfen wählen, wen wir wollen, dürfen heiraten, wen wir wollen, wir dürfen glauben - müssen aber nicht. All diese Grundrechte gibt es in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, gar nicht. Die lachen auch nicht über solche Witze - jedenfalls nicht zweimal!"

Niemand wird den Saal mit dem Gefühl verlassen haben, brüllkomisch einfach unterhalten worden zu sein. Bei all den grandiosen Gags, die phasenweise zur Schnappatmung zwangen, bleibt ein beklemmendes Gefühl, das Ehring therapeutisch in seine Zuhörer pflanzt- nicht nur mit dem tränenrührenden Kinder-Gutenachtlied zum Schluss ("Die Welt ist nicht gut und wird es auch nie sein - dass für dich die Welt noch friedlich ist und der Mensch noch gut, macht mir wieder Mut"), sondern mit allem, was er sagt: "Man muss was machen - einfach nur alle vier Jahre die Grünen wählen, reicht nicht aus!"