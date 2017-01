Machtkampf um Chefsessel im Rathaus

Die Umstände der nächsten OB-Wahl in Hockenheim ähneln derzeit eher einer großen Provinzposse als einem demokratischen Prozess. Zumindest beim AGV Belcanto. Um die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Wahlvorbereitungen zu informieren, wird am Samstag, 4. Februar, ab 19.30 Uhr (Saalöffung 18.30 Uhr), in die Stadthalle eingeladen. Insbesondere werden sich die Kandidaten für den OB-Job vorstellen und es werden die Hintergründe der bestehenden Probleme erläutert.

All dies wird beim Sängerball des AGV Belcanto über das Mundart-Theaterstück "Make Hoggene great again" ("Macht Hockenheim wieder groß") passieren. Mit herzhafter Hockenheimer Mundart, humorvoller Schauspielkunst und viel Musik wird hierbei die mögliche großartige Zukunft Hockenheims mit blühenden Landschaften gezeigt.

Im Mittelpunkt des Lustspiels steht der Machtkampf zwischen der Kandidatin Schinke und deren Herausforderer Trumpf um das Amt des Oberbürgermeisters. Trotz massiven Ellenbogeneinsatzes und viel Hinterlist treten beide in praktisch jedes Fettnäpfchen, das sich ihnen bietet. Die etwas naive Frau Trumpf, ihre giftige Mutter, der vernachlässigte Ehemann Schinke und die beiden Wahlkampfmanager tragen ihren Teil zum Unheil bei. Wie das Ganze dann doch zum Wohle Hockenheims ausgeht, erleben Interessierte am besten selbst als Zuschauer in der Stadthalle.

Chor präsentiert neue Lieder

Mit den in die Handlung eingepassten Liedern der vereinseigenen Solisten erwartet die Besucher des Sängerballs ein abwechslungsreiches Mundart-Musical, das sich nach Angaben des AGV Belcanto sehen und hören lassen kann.

Zu Beginn des Abends wird der Chor des AGV Belcanto mit neuen Liedern die Ehrung verdienter Mitglieder umrahmen. Die musikalische Leitung liegt bei dem Dirigenten Özer Dogan. Zudem wird eine Sonderverlosung mit vielen hochwertigen Preisen durchgeführt und die Tanzfläche nach dem Musical für einen unterhaltsamen Abend freigegeben.

Aus Kostengründen wird in diesem Jahr für den Eintritt vor Ort ein kleiner Obolus erhoben. In dem Preis von fünf Euro ist unter anderem ein Sonderlos enthalten, teilt der AGV Belcanto mit. zg