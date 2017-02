Manege frei im Narrenzelt

"Auf geht's ins FZ-Narrenzelt" heißt es am Freitag, 17. Februar, ab 19.61 Uhr, wenn der Fanfarenzug traditionsgemäß zum Kappenabend in den großen Saal der "Brauerei zum Stadtpark" einlädt. Die Landsknechte haben keine Mühen gescheut, um ihren Gästen ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Überraschungen zu bieten, und bei ein paar närrischen Stunden Geselligkeit, Spaß und Humor in den Vordergrund zu rücken.

Ein vielfältiges Programm, bestehend aus Büttenreden, Sketchen sowie tänzerischen und musikalischen Einlagen werden die Lachmuskeln des Publikums wieder strapazieren und den ein oder anderen Leckerbissen für Auge und Ohr bieten. Dafür sorgen die Aktiven und Passiven sowie Freunde des Fanfarenzuges, die sich mit tiefer Hingabe seit mehreren Wochen auf ihre Auftritte vorbereiten. Nicht fehlen dürfen dabei die befreundeten Karnevalsvereine, die das Programm mit der einen oder anderen Einlage bereichern.

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt, so dass kräftig geschunkelt und getanzt werden kann. Wer den Schlachtruf "Hoggemer Sauerkraut" nicht fürchtet und einen urigen Abend mit dem Fanfarenzug verbringen möchte, ist dazu eingeladen. Einlass ist ab 19 Uhr. kf