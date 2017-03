Marion Gollnick als Aushängeschild

"Wie gewohnt haben wir bei all unseren Veranstaltungen am gleichen Strang gezogen und die nicht alltäglichen Herausforderungen gemeinsam gemeistert", blickte der Vorsitzende der der Ausdauersportgemeinschaft, Oskar Stephan, bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant "La Favola Antica" zurück. Stephan sprach von stets hoher Qualität der Veranstaltungen, wovon alle Mitglieder profitieren könnten. Die Mitgliederzahl bei der ASG sei mit derzeit 256 weiterhin sehr stabil.

Der sportliche Leiter Pedro Leischwitz ging auf die sportlichen Höhepunkte ein. "2016 haben unsere Volksläufer, und da vor allem die Damen, die Farben der ASG in ganz Deutschland und sogar im Ausland würdig vertreten." Sportliches Aushängeschild sei nach wie vor Marion Gollnick. Die deutsche Meisterin im Kurz-Duathlon sowie WM-Dritte und dritte deutsche Meisterin im Duathlon über die Langdistanz hat auch eine neue Marathonbestzeit von 3:17 Stunden aufgestellt.

Großveranstaltungen gut im Griff

Leischwitz selbst hatte den dritten Platz bei den baden-württembergischen Triathlon-Meisterschaften über die Mitteldistanz belegt. Neben der eigenen Veranstaltung, dem 19. Hockenheimring-Lauf, hob er besonders die beiden Großveranstaltungen, den BASF-Firmencup und Circuit Cycling auf dem Hockenheimring hervor, "bei denen wir als sportlicher Ausrichter in der Organisation und Ausführung maßgebend mitgewirkt haben". Erfolgreich verliefen der neunte Königstuhllauf sowie die siebentägige Pyrenäen-Etappenfahrt mit knapp 1000 Kilometern.

Leischwitz wies für das laufende Jahr auf den ASG-Radtreff (ab 28. März) und die 31. Tour nach Commercy (2. bis 5. Juni) hin. Die Läufer fahren zum zweiten Male zum Marathon nach Molsheim im Elsass (24./25. Juni). Für die Triathleten stehen die Vereinsmeisterschaften in den Einzeln und in der Staffel beim Blausee-Triathlon in Altlußheim im ASG-Terminkalender.

Beiträge bleiben stabil

Kurz und prägnant fiel der Bericht des Kassenwarts Alfred Rokossa aus. "Wir stehen nach wie vor auf sehr gesunden Füßen, so dass auch in diesem Jahr eine Beitragserhöhung nicht nötig ist." Größter Ausgabeposten waren Verbandsabgaben, Startgeldrückerstattung und die Saunatücher für die Mitglieder, teilte der Kassierer mit. Die Kassenprüfer Christiane Benetti und Axel Heidrich bescheinigten eine übersichtliche und vollständige Buchführung.

Die Entlastung des Kassenwarts sowie des gesamten Vorstand erfolgte einstimmig. Die beiden Kassenprüfer Christiane Benetti und Axel Heidrich wurden ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Unter Punkt Verschiedenes schlug Oskar Stephan die Anschaffung von Sweatshirts zum Jubiläum des 20. Hockenheimring-Laufs vor, was von den Mitgliedern positiv aufgenommen wurde. cry