Marlene Klaus stellt neuen Roman vor

Hockenheim. Im März bietet die Stadtbibliothek ein vielfältiges Angebot für kleine und große Leser, darunter sogar eine Premierenlesung. Der Startschuss fällt am morgigen Samstag, 10.30 Uhr, mit dem Bilderbuchkino "Lisa wünscht sich einen Hund" von Helga Bansch. Das Buch behandelt den sehnlichen Wunsch von Lisa nach einem Hund. Die Eltern lassen sich dafür nicht erweichen. Deshalb findet Lisa selbst eine Lösung . . . Der Eintritt ist frei.

Das "Kamishibai" (japanisch für "Papiertheater") "Ich hab dich zum Fressen gern" von Joachim Groh findet am Samstag, 18. März, 10.30 Uhr, statt. Wozu sind Freunde da? Zum Lachen, zum Tanzen, zum Hegen und Pflegen, zum Gedanken entwirren und zum Pferdestehlen. Genau davon erzählt diese Geschichte. Der Eintritt ist frei.

Den Reigen der Angebote für Kinder beendet am Samstag, 25. März, 10.30 Uhr, das Vorlesen mit der Geschichte "Alles Frühling mit dem kleinen Rabe Socke" von Nele Moost und Annet Rudolph. Zum Inhalt: Der kleine Rabe ist immer für eine Überraschung gut: Als Gärtner, der Lollis sät und "Schmatzwürmer" erntet, als bester Ostereiermaler aller Zeiten und Entchen-Vater. Da kann der Frühling ja nur toll werden. Der Eintritt ist frei.

Auf Mörderjagd in London

Am Freitag, 17. März, 19.30 Uhr, feiert die Stadtbibliothek eine Premiere: Marlene Klaus stellt ihr neues Buch "Gloria und die Londoner Liebschaften" vor. Das Buch handelt von Lady Gloria, die einen Frauenbildungsverein gegründet hat, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts vielerorts geschah. Stolz blickt sie auf ihr Werk. Doch dann geschieht ein Mord und Gloria kommt nicht umhin Nachforschungen anzustellen.

Dabei wird sie von ihrer Großtante Jo, von ihrem Bekannten Lord Lyndon und von dem attraktiven Journalisten Mr. Morris unterstützt. Der Eintritt kostet 7 Euro. Karten sind in der Stadtbibliothek oder bei der Buchhandlung Gansler, Rathausstraße, erhältlich.

"Frühlingsnacht" wird gefeiert

Zu einer besonderen Lesung lädt die Stadtbibliothek am Freitag, 24. März, 19.30 Uhr ein: Raquel Rempp und Said Azami präsentieren das Buch "Mut zu neuen Wegen". Es erzählt die Lebensgeschichte von Azami, seine Kindheit und Jugend in Afghanistan in der Zeit des Einmar-sches der Sowjetunion und des Bürgerkriegs der Mudschaheddin.

Damit beleuchtet das Werk die Geschichte des Staates. Es berichtet auch von der lebensbedrohlichen Flucht und der Ankunft in Europa und Deutschland. Der Eintritt ist frei - die Stadtbibliothek Hockenheim freut sich über eine Spende.

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr setzt die Stadtbibliothek ihre "besonderen Bibliotheksnächte" am Samstag, 25. März, 20 Uhr, fort. Passend zur Jahreszeit lautet das Motto "Frühlingsnacht". Die Teilnehmerzahl ist begrenz; um Anmeldung wird gebeten. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. zg