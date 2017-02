Martha Auer singt seit 75 Jahren zum Lob Gottes

Hockenheim. Zur Jahreshauptversammlung des evangelischen Kirchenchores "Soli Deo Gloria" trafen sich die aktiven Sänger im Saal des Lutherhauses, um auf das vergangene Jahr zurückzuschauen sowie einen Blick nach vorne zu richten. Die Obfrau des Chores, Ortrun Blattner, begrüßte die Anwesenden, besonders auch einige ehemalige Sängerinnen sowie die Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Almut Lansche. Gerhild Gottmann war als Vorsitzende des Musikausschusses anwesend, teilt der Chor mit.

Almut Lansche überbrachte die Grüße des Kirchengemeindrates. Sie berichtete kurz über den Stand der Kirchenrenovierung und signalisierte die Bereitschaft, Fragen dazu zu beantworten. Anhand einer Abbildung von Martin Luther mit Kopfhörern ging sie auf folgendes Zitat ein: "Musik ist ein Mittel zur Beeinflussung von negativen Gedanken."

Ausflug sehr gut angenommen

Auch die Obfrau Ortrun Blattner begann mit einem Zitat von Luther: "Musik ist ein Geschenk Gottes, das fröhlich macht und den Teufel vertreibt." Diesen Spruch sollten sich die Chormitglieder als Ermunterung zu regelmäßigem Chorbesuch merken. Sie erinnerte an die verschiedenen Auftritte und Feste, die im vergangenen Jahr stattgefunden hatten. Auch wurde der Gemeindeausflug erwähnt, der so gut angenommen wurde, dass die Überlegung besteht, einen ähnlichen auch in diesem Jahr wieder anzubieten. Die eigentlich anstehenden Wahlen wurden auf 2018 verschoben.

Eine Chorstatistik, verlesen von Elke Stauffer, und der Kassenbericht von Annette Kammer informierten den Chor über wichtigen Details im Ablauf der Chorarbeit.

Kantor Samuel Cho bedankte sich bei den Sängern für die Proben und die Mitgestaltung der Gottesdienste. Cho ist seit vier Jahren in Hockenheim. Für ihn als engagierten Musiker ist es wichtig zu wissen, wie es weitergeht. Es gibt, wie in vielen Chören, immer weniger Nachwuchs, vor allem in den Männerstimmen. Wie könnte man jüngere Menschen für unseren Gesang, die geistliche Musik, interessieren?

Seelsorger der Kirchenmusik

Cho sieht seine Aufgabe als Seelsorger der Kirchenmusik. Dieses Jahr wird der Chor zweimal bei den Jubelkonfirmationen singen, die in der Christuskirche stattfinden werden. Am Palmsonntag 2018 soll zur Einweihung der Kirche eventuell ein großes Konzert stattfinden. Dazu müssten Gastsängerinnen und -sänger gewonnen werden. Cho berichtete auch, dass ein Singkreis am Mittwochvormittag stattfindet, zu dem jeder eingeladen ist, der gerne singt.

Auch in diesem Jahr wurden wieder Mitglieder für treue Chorarbeit geehrt: Martha Auer für 75 Jahre mit Blumen und einer Urkunde. Mit 14 Jahren, gleich nach ihrer Konfirmation, ist Martha Auer in den Kirchenchor eingetreten. Ortrun Blattner las zur Freude aller aus einer Chronik vor, die Martha Auer vor zehn Jahren geschrieben hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon unter zwölf Dirigenten gesungen. Sie hoffte, dass sie noch einige Zeit im Chor mitsingen kann, was ja der Fall sein sollte.

Singen als Familientradition

Helmut Eisinger hat mit 65 Jahren Gesang auch ein langes Stück Weg auf dem Sängerpfad zurückgelegt. Dafür erhielt er auch eine Urkunde vom Landesverband der Kirchenchöre und ein Weinpräsent. Eigentlich, berichtete Helmut Eisinger, sollte er in den Musikverein eintreten. Auf Anraten seiner Mutter ging er dann aber doch in den Kirchenchor, zumal seine Geschwister auch dort mitsangen. Insgesamt waren sieben Mitglieder der Familie im Chor aktiv. Ursel Heidenreich und Hanna Gierke erhielten für 45 bzw. 35 Jahre je einen Blumengruß. Die Obfrau bedankte sich bei allen Helfern, bevor der Abend mit einem Essen seinen Abschluss fand. ic