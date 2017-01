Menschen verlieren ihre Identitäten

Der Frankfurter Autor Pete Smith (Bild) stellt am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, sein neues Buch "Das Mädchen aus dem Bethmannpark" in der Stadtbibliothek vor. Das Werk handelt wie sein Erstling "Endspiel" von der Bedeutung der Erinnerung. Nachdem das Debüt die Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den Mittelpunkt stellte, taucht der Autor nun in die Welt von Amnesie-Patienten ein. Dabei erzählt er vom Schicksal der Menschen, die ihre Identität verloren haben.

Im Bethmannpark wird eine junge Frau bewusstlos aufgefunden. Als sie erwacht, kann sie sich an nichts mehr erinnern. Die Polizei müht sich redlich die Identität zu ermitteln, doch scheint sie niemand zu vermissen. Zeitgleich versucht Ergotherapeut Jakob in der Rehaklinik Kirschwald, seinen Patienten auf ungewöhnliche Weise neuen Lebensmut zu spenden, ohne dabei auf sich selbst zu achten. Zusehends zerbricht er an den Schicksalen, denen er täglich begegnet.

Wechsel zwischen Perspektiven

In "Das Mädchen aus dem Bethmannpark" wechselt Pete Smith zwischen den Perspektiven der Protagonisten. Damit verknüpft er die beiden Schicksale unabhängig von der Handlungsebene eng miteinander. Mit sprachlichem Feingefühl und hintergründigem Humor behandelt er ein schwieriges Thema und bringt seinen Lesern so das Schicksal der Identitätslosigkeit ein kleines Stückchen näher.

Smith wurde 1960 als Sohn einer Spanierin und eines Engländers in Soest geboren. Nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Publizistik an der Universität Münster (Abschluss 1987) arbeitete er zunächst als Kulturredakteur. Er lebt als freier Schriftsteller in Frankfurt/Main. 2012 erhielt er den Robert-Gernhardt-Preis. Der Eintritt kostet 5 Euro. zg