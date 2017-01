Mit Ballgefühl zum Pokal

Nach Alter und Fertigkeiten gestaffelt am grünen Tisch: Die Grundschüler gehen mit großem Eifer in die Spiele und an die Geschicklichkeitsaufgaben.

Hockenheim. Zum Abschluss des Schulhalbjahres veranstaltete der TTC 1932 in der Kooperation mit den Grundschulen sein Tischtennis-Turnier. Vorm Wettbewerb wurden die Kinder in vier Gruppen nach Alter und Fertigkeiten getrennt. Bei der jüngsten Gruppe stand neben Geschicklichkeitsspielen mit Schläger und Ball das einfache Spiel am Tisch auf dem Programm. Salih Sönmez wurde Sieger knapp vor Enes Cedelenmez und dem Brüderpaar Tamino und Milian Häckel.

Bei den ältesten Teilnehmern war Nevio Tolone weder im Jeder-gegen-Jeden-Einzelturnier noch beim Rundlauf zu schlagen. Durch sehr gute Leistungen beim Rundlauf und den Zielspielen am Tisch setzte sich Sophie Bletzer gegen die beiden Drittplatzierten Denis Schnell und Johanna Möbius durch.

Vincent dank Vorhandkonter vorn

Die meisten Teilnehmer gab es bei der mittleren Altersgruppe, so dass diese in zwei gleich große Teams aufgeteilt wurden. In der ersten Gruppe kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vincent Elk und Jaden Ketzer. Der Vorhandkonter gab schließlich den Ausschlag für Vincent. Dritte wurden gemeinsam Tobias Irmler und Noah Spiegler, die ebenfalls durch die Bank gute Leistungen zeigten, Katrin Kunz wurde außerhalb der Konkurrenz Zweite.

Start-Ziel-Erfolg für Colin

In der zweiten Gruppe landete Colin Walter einen klaren Start-Ziel-Sieg. Er zeigte bei allen Übungen eine saubere Schlagtechnik. Mit einem Punkt Vorsprung belegte Nico Huber Platz zwei, wobei er den Wettbewerb "Rückhandschupf" gewann. Justin Klages schaffte es mit seinem Sieg beim Zielschießen auf Rang drei punktgleich mit dem ebenfalls Drittplatzierten Philipp Möbius, der bei den Ballkontrollübungen ganz vorne lag.

Nach dem Turnier gab es bei der Siegerehrung Pokale für die jeweils drei Erstplatzierten und Urkunden, Aufkleber und kleinere Preise für alle. Mit einem kleinen Ausblick auf die auch im nächsten Schulhalbjahr stattfindende Kooperation beendete der Sportwart des TTC Hockenheim die Veranstaltung. row