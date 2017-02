Mit dem Tal-Ötzi auf den Stimmungsgipfel

Eigengewächs in der Bütt: Eva Schmid als Fasnachtsprinzessin.

HCG-Gardeministerin Melanie Vogel (links) ehrte Nina Vogel (v. r.), Kerstin Dervishaj und Nadine Ultes mit dem Gardeverdienstorden in Gold aus. Anschließend bekam sie die Auszeichnung selbst verliehen.

Eine geballte Ladung sportlicher Gardetanz, viel stimmungsvolle Musik, dazu klassische Bütten, eine Prise Comedy und eine humorvolle Bauchrednerin sowie gut aufgelegte Landsknechte - und fertig ist ein spritziger närrischer Cocktail, den die Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG) bei ihrer großen Prunksitzung servierte. Das Publikum in der vollen Stadthalle geizte nicht mit "Raketen" als Ausdruck seiner Begeisterung für einzelne Nummern des bunt gemischten Programms. Es hatte seinen Spaß an den Darbietungen auf der Bühne, auf der neben dem Elferrat der HCG auch die Abordnung der Rohrhöfer Göggel Platz genommen hatte. Durchs närrische Programm führten in bewährter Weise Präsidentin Gabi Biefel und Vorsitzende Sabine Kern.

Der erste Teil der närrischen Sitzung war ziemlich tanzlastig. Aber das machte nichts: Die HCG verfügt nun mal über eine große Tanzsportabteilung, die sich bei der Prunksitzung natürlich präsentieren will - und dies mit tänzerischen Schwierigkeiten und tollen Choreographien, von der Aktivengarde bis zum Tanzmariechen.

Die drei Garden legten je einen Marsch- sowie einen Schautanz aufs Parkett, die Kleinsten, die Purzelgarde, zeigten mit ihrer Darbietung "Biene Maja", was der vielzitierte Narrensamen schon alles kann. Die Jugendgarde gefiel mit "Fred vom Jupiter" und die Junioren ließen die Puppen tanzen. "Geld allein macht nicht glücklich" meinte die Aktivengarde und drückte dies tänzerisch eindrucksvoll aus. Das war ein Höhepunkt der Sitzung.

Den Garden war ebenso großer Beifall sicher wie dem Aktiventanzmariechen Anna Costea (15) sowie dem Juniorentanzmariechen Lucienne Glas (11) und Jugendtanzmariechen Katrin Kunz (10). Die HCG kann sich auf ihre Garden beziehungsweise Tanzmariechen verlassen. Die Abteilung bildet ohne Zweifel ein starkes Rückgrat des Vereins und ist seit jeher ein Aushängeschild der HCG.

Der tänzerische Höhepunkt der Prunksitzung kam allerdings von außerhalb: Die vierfachen deutschen Meister Selina Hoffmann und Alexej Balzer von der Mühlburger KG wirbelten auf höchstem tänzerischen Niveau, artistisch und mit großer Ausstrahlung, über die Bühne. Nicht ganz so sportlich und anmutig war das HCG-Männerballett, das dafür aber wieder die Lacher auf seiner Seite hatte. Die acht Männer zeigten Ballett in einer neuen Dimension und kamen um eine Zugabe nicht herum.

Neues Bermuda-Dreieck

Als Eisbrecher fungierte einmal mehr Werner Beidinger. Der Musikprofessor wechselte zwischen E-Piano und Standmikro hin und her und ließ gleich mal ein kleines Liedchen auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Stapel. Dabei offenbarte Beidinger seine geheimsten Wünsche, unter anderem, dass Trump nach einer Herzattacke von einem schwulen Nachbarn aus Mexiko wieder belebt werde.

Trump war natürlich auch ein großes Thema beim Protokoller Franz Barth. Schade, dass der Katastrophenprinz aus Mannheim erst zu vorgerückter Stunde auf die Bühne konnte. Darunter litt die Aufmerksamkeit des Publikums. Traurig, dass sogar manche Erwachsene es bei Darbietungen vorzogen, sich lautstark über private Dinge zu unterhalten anstatt zuzuhören. Barth machte ein neues Bermuda-Dreieck aus Trump, Putin und Erdogan aus und nannte noch weitere Katastrophen - von der AfD bis zu den Grünen.

Das Mannheimer Urgestein Manfred Baumann, der Mann mit dem Koffer, erzählte von seinen Erlebnissen auf dem Bauernhof, wobei die Bäuerin des Öfteren ihr Fett weg bekam. Das Duo Inflagranti (Fabian Wilhelm als Eisbär und Marcel Preißler) nahmen mitunter das Publikum aufs Korn: "Hast Du Spaß heute? Dann sag's mal Deinem Gesicht!" Der freche Eisbär hatte es mit seinen zuweilen recht derben Einlassungen insbesondere auf den HCG-Musikus Konrad Becker abgesehen.