„Mit den uns in den Weg gelegten Steinen hätten wir viel bauen können“

OB-Stellvertreter Fritz Rösch (CDU nahm die letzte Gemeinderatssitzung 2016 zum Anlass, um in einer kleinen Jahresabschlussrede Bilanz zu ziehen, in die Zukunft zu blicken sowie Verwaltung und Gemeinderat für die Zusammenarbeit zu danken - "wenngleich wir oftmals verschiedener Meinung sind, so wollen wir doch nur das Beste für Hockenheim".

Bei der Vorbereitung zu der Rede ist Rösch auf ein Zitat von Erich Kästner gestoßen: "Aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bebauen." Dieses Zitat passe zu einigen Themen in Hockenheim, gerade wenn man auf der Tagesordnung das Thema "Herrenteich" liest. "Mit den Steinen, die man uns dort in den Weg gelegt hat, da könnten wir einiges in Hockenheim bebauen. Einiges bewegen könnten wir auch mit den Steinen, die man uns beim Hockenheimring und beim Emodrom in den Weg legt", meinte Rösch.

Aber bei allem Nachdenken dürfe man nicht vergessen, dass Probleme da seien, um gelöst zu werden. Lösen müsse man auch die Auswirkungen der Flüchtlingskrise. Denn während auf Bundesebene das Problem zumindest reduziert erscheine, fange auf der kommunalen Ebene das Problem erst richtig an mit der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge. Nicht zu vergessen sei dabei, dass es auch in Hockenheim bedürftige Menschen gebe und man hier keine Ungleichbehandlung schaffen dürfe.

Dann wandte sich der Redner der Zukunft zu: Die Kraichbach-Renaturierung werde nun endlich beginnen nach über einem Jahrzehnt Planung. Beginnen werde auch die Wohnbebauung am Messplatz, die Luise Otto-Peters-Schule werde fertiggestellt und die Bauarbeiten für den neuen St.-Josef-Kindergarten würden ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das Aquadrom werde weiter umgebaut.

Wo gehobelt wird, da fallen Späne

Auch im Schulzentrum werde gebaut, solle doch die in die Jahre gekommene Hartmann-Baumann-Schule saniert werden. Auch der Parkkindergarten soll endlich die dringend benötigte Toilettenanlage bekommen.

Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und Späne würden nach Ansicht von Fritz Rösch in den nächsten Jahren reichlich fallen, sei es in Form von Umleitungen und Umwegen, Verkehrsbehinderungen oder Staus. Er bat jetzt schon die Bevölkerung um Verständnis für all die Unannehmlichkeiten: "Wir sind sicher, dass das Endresultat dafür entschädigt."

Generell werde man noch sehr viel stärker daran arbeiten müssen, die Bevölkerung in die Arbeit, sprich Entscheidungen, mit einzubeziehen, denn eine objektive Betrachtung der Tätigkeit sei schwer möglich. Mittendrin stelle sich vieles anders dar als "außen vor". In seiner Funktion als OB-Stellvertreter dankte Fritz Rösch allen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit in 2016, stellvertretend richtete er seine Dankesworte an Oberbürgermeister Dieter Gummer, Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und an alle Amtsleiter.

OB Dieter Gummer dankte Fritz Rösch für seine Ausführungen und die Hinweise ("Gemeinsam geht es besser statt gegeneinander") und wünschte allen besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch, um sich 2017 dann wieder - sachorientiert - zu begegnen. hs