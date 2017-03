Mit Gerichten „die Menschen vom Hocker reißen“

In der heimischen Küche ist er weniger nervös als im TV-Kochstudio: Christoph Werner steht mindestens zweimal pro Woche am Herd - um zu entspannen.

Im Regal der modernen Küche reihen sich Gewürze von Piment über Oregano bis Zimt. Auf dem Tisch laden Kochbücher zum Schmökern ein. Und dann umweht der würzige Duft von Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe die Nase. Am Herd steht Christoph Werner. "Das Kochen ist für mich echt Entspannung", erzählt der 36-Jährige. "Wenn ich gestresst nach Hause komme, koche mir etwas Gutes. Dann geht es mir wieder besser." Oft postet er Fotos von seinen Kreationen auf seinem Instagram-Profil. Jetzt zeigt der passionierte Hobbykoch sein Können im Fernsehen: Ab Montag ist er um 14.15 Uhr bei der Sendung "Küchenschlacht" im ZDF als Kandidat zu sehen.

Seine Leidenschaft fürs Kochen hat der Event-Leiter beim Mannheimer Radiosender "Sunshine Live" vor sechs Jahren entdeckt. Eigentlich per Zufall, wie Werner schmunzelnd zugibt. Aufgrund einer Lungenentzündung und Rippfellentzündung beschloss er der Heilung wegen, zumindest eine Zeitlang, aufs Rauchen zu verzichten. Plötzlich stellte er fest, dass sein Geschmacksinn sich verbessert hatte.

Experimentierfreude wächst

„Küchenschlacht“ Christoph Werner ist ab dem heutigen Montag, 14.15 Uhr, bei der Sendung "Küchenschlacht" im ZDF zu sehen. Dort tritt er gegen fünf weitere Hobbyköche an. Jeden Tag muss ein Kandidat gehen. Der 36-jährige gebürtige Berliner lebt seit 1990 in Hockenheim. Er arbeitet als Event-Leiter beim Radiosender "Sunshine Live" in Mannheim. cap

Werner hatte nicht nur mehr Spaß am Essen, sondern begann sich auch für die Zubereitung zu interessieren. Inspiriert durch DVDs des britischen TV-Kochs Jamie Oliver, schwang er bald selbst den Kochlöffel. Zunächst mit Klassikern wie Spaghetti Bolognese. "Irgendwann probiert man mehr aus", sagt er. Inzwischen kreiert er vieles selbst. Werner hat seitdem keine Zigarette mehr angefasst. Die Passion fürs Kochen ist geblieben.

"Ich esse gern asiatisch", erzählt er, während er Romanescoröschen kleinschneidet und ins kochende Wasser gibt. "Mal kommen Suppen auf den Tisch, dann Fleischgerichte, Gemüse, Kartoffeln oder auch mal ein frischer Feta-Salat. "Was ich gerne mache, ist dekorieren." Mit Sahnehäubchen, Soßenspiegel oder Petersilie peppt er die Gerichte auch optisch auf. Denn das Auge isst mit.

Einladungen "echt stressig"

Inzwischen brutzelt, brät und kocht Christoph Werner mindestens zweimal pro Woche Leckereien - für sich und seine Freundin Jenny Wörner, aber auch Familienangehörige und Freunde. Diese haben in den vergangenen Wochen vor der "Küchenschlacht" nicht nur die Menüs genossen, sondern Werner auch als Kritiker zur Seite gestanden. "Jeden Dienstag hatte ich Leute eingeladen", sagt Werner. "Für mich war es echt stressig." Doch die vier Probekochentreffen seien für die Vorbereitung wichtig gewesen und vermittelten ihm vor allem Sicherheit.

Zur "Küchenschlacht" kam er wie die Jungfrau zum Kind. "Ich habe einen Kumpel beim ZDF", sagt der 36-Jährige und grinst. "Er hat mich dort einfach angemeldet." Als sich das TV-Team bei ihm im Dezember meldete, dachte er zunächst an einen Scherz. Doch dann freute er sich über die Chance. Werner musste vier verschiedene Menüs mit Vor-, Haupt- und Nachspeise vorschlagen. Das letzte Gericht wird vorgegeben.

"Ich wollte die Leute vom Hocker reißen", sagt er. Zu seinen Lieblingsrezepten gehören die Karotten-Kokos-Ingwersuppe mit Crème Fraiche, zartes Rinderfilet mit Süßkartoffelstampf und Romanesco und einer Beurre Blanc.

Bei der Show sind am Anfang sechs Köche am Start, jeden Tag steigt einer aus. Die Aufzeichnung der Sendung in Hamburg war für ihn sehr aufregend. "Ich war super nervös", gesteht er. "Am zweiten Tag wurde es besser." In 35 Minuten muss das gesamte Essen fertig sein. "Das ist schon stressig", sagt Werner.

Das Kochen vor Kameras sei auch ganz anders, als wenn er am heimischen Herd steht. Coaches in Form von Spitzenköchen geben den Kandidaten Tipps. Vor allem Nelson Müller sei toll gewesen. "Er war echt super", sagt er. "Total locker." Auch mit den anderen Kandidaten hat er sich gut verstanden. "Das waren ganz herzliche Menschen."

Wie weit er gekommen ist, verrät er noch nicht. Eines steht aber fest: Wenn die Show über den Bildschirm flimmert, werden nicht nur seine Freunde und Familie mitfiebern.