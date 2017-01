Mit „Halitus Exprementes“ geht’s ins Mittelalter

Ehrungen in St. Elisabeth: Hannelore Biedermann (von links), Martina Kaube, Kornelia Andel, Ludwig Hurst, Regina Heinige, Heike Florian-Schaaf, Liane Stohner, Barbara Jahnke, Tatjana Petrow, Lilia Propp und Heimleiter Markus Hübl.

Im Altenheim St. Elisabeth findet im Januar die Feier für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter statt. So waren auch in diesem Jahr rund 100 Personen gekommen und warteten gespannt, unter welchem Motto die Feier würde. Das festlich geschmückte Foyer gab beim Sektempfang durch ein Plakat mit "Seid gegrüßt" den entscheidenden Hinweis: Die Feier fand unter dem Motto Mittelalter statt. Beim Betreten des großen Festsaals wurden die Gäste von Rittern, Fahnen, Wimpeln und weiteren mittelalterlichen Gegenständen sowie Tischdekoration begrüßt, so dass sofort die Feststimmung vorhanden war, teilt das Altenheim mit.

Die Ehrung der langjährigen Mitarbeiter war Bestandteil der Ansprache von Heimleiter Markus Hübl. So hatten fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr 30-jähriges Dienstjubiläum, das heißt, sie sind seit Eröffnung im Altenheim tätig. Des Weiteren wurden je zwei Mitarbeiterinnen für ihr 25-jähriges, 20-jähriges und zehnjähriges Jubiläum geehrt. Neben der Urkunde gab es für die Jubilare einen Blumenstrauß beziehungsweise ein Weinpräsent sowie einen Geschenkgutschein.

Geehrt wurden auch die Vorstände des Altenheimes. Robert Becker ist seit 30 Jahren im Vorstand, Dekan Grabetz seit 22 Jahren und Franz Späth seit 15 Jahren. Für diese gute, intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit dankte Hübl seinen Vorständen und überreichte ihnen ein Präsent.

In seiner Ansprache, die Rückblick auf das vergangene und Ausblick auf das neue Jahr enthielt, dankte Markus Hübl seinen Mitarbeitern dafür, dass sie "täglich ihr Bestes geben, um die Bewohner nicht nur gut zu versorgen, sondern ihnen ein neues Zuhause zu geben".

Publikum tanzt mit

Nachdem das schmackhafte mittelalterliche Buffet eröffnet war, kam die Mittelaltergruppe "Halitus Exprementes" auf die Bühne und entführte musikalisch in die Vergangenheit. Neben klassischen Mittelalterstücken wurde auch das Publikum einbezogen und zum Mittanzen animiert. Der eine oder andere mittelalterliche Schwank durfte nicht fehlen, so dass eine ausgelassene Stimmung das ganze Fest begleitete. Zum Ausklang des Abends war oft zu hören: "War das wieder ein tolles Fest, ich bin gespannt, welches Motto im nächsten Jahr ausgewählt wird". zg