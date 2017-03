Mit Kreativität und Elan Stadt attraktiver machen

Zu seinem 100. Geburtstag stand der Wasserturm im Juli 2010 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Um das Wahrzeichen könnte ein neues Fest rund um Spargel und Weißwein für eine zusätzliche Attraktivität und Identifikation sorgen. © Oechsler

Eine noch lebenswertere, aktivere und anziehendere Stadt zu schaffen, kann und will der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) nicht alleine stemmen. Weil ein attraktives Hockenheim alle voranbringt und weil in den Köpfen vieler Einwohner gute Ideen darauf warten, aufgegriffen und weiterentwickelt zu werden, lädt der Verein am Donnerstag, 9. März, zu einem Bürgerworkshop ein. Unter dem Motto "Net schwetze, mache!" sollen ab 18 Uhr in der Zehntscheune Ansätze dafür gesammelt werden, wie mehr Lebensqualität und Flair in die Innenstadt gebracht werden kann.

HMV-Vorstandsmitglied Hans Haas weiß, dass die Menschen hohe Erwartungen an den Verein haben und dass es viel Zeit gekostet hat, Strukturen zu schaffen und die Arbeit ins Laufen zu bringen. Nun sei es an der Zeit, dass inhaltlich Schritte nach vorne gemacht werden. "Die große Idee ist: Jeder ist eingeladen", unterstreicht Haas, dass eine Mitgliedschaft nicht erforderlich ist, um sich einzubringen.

Sprachrohr der Bewohner sein

Workshop-Mitinitiator Oliver Grein findet, es zeichne den Marketing Verein aus, dass er sich nicht nur als Sprachrohr der Gewerbetreibenden verstehe, sondern dass er auch Bürger und Vereine mitreden lässt. Diese Bürgernähe soll nun deutlich gemacht werden. Der Workshop solle dazu dienen, die Gedanken der Hockenheimer über ihre Stadt abzuholen.

Damit es in absehbarer Zeit zu möglichst konkreten Ergebnissen kommt, habe die Arbeitsgruppe, der neben Grein Irmgard M.T. Friedrich, Hervé und Emma Mangonaux, Sylvie Rese, Konrad Sommer und Sabine Weyers angehören, beschlossen, sich auf Schwerpunkte zu konzentrieren.

Das "Maidorf-Gefühl" kultivieren

Das ganz besondere Lebensgefühl, das viele Besucher des Maidorfs am Vorabend des Hockenheimer Mai schätzen, soll verstetigt und auf andere Ereignisse übertragen werden, erläutert Konrad Sommer. Der erste Schwerpunkt steht unter der Überschrift "Hockenheim gemeinsam erleben". Mit welchen zusätzlichen Events lassen sich Identität und Besonderheit der Rennstadt erlebbar machen? Ein Gedanke der Organisatoren ist es, am Wasserturm ein Fest zu entwickeln, das die Themen Spargel und Weißwein aufgreift.

"Hockenheim hat Geschichte" soll als zweites Workshop-Thema Ideen dazu liefern, wie die Historie wieder erlebbar und im Stadtbild erkennbar gemacht werden kann.

Innovation müsse nicht immer digital vorangetrieben werden, betont Konrad Sommer bei der Vorstellung des dritten Workshop-Themas, "Innovatives Hockenheim". "Wir suchen gute Ideen, die aber nicht unbedingt auf einem Handy oder einem PC laufen müssen."

Am Donnerstag werden in der Zehntscheune zunächst das Projekt als Ganzes und die drei Workshop-Themen im Plenum vorgestellt, berichtet Sommer. Dann sind die Teilnehmer eingeladen, sich zunächst einem der Themen zu widmen. Dabei sei sichergestellt, dass keine Idee verlorengeht, auch wenn sie vielleicht nicht unmittelbar in eines der drei ausgewählten Felder passt.

Die Arbeitsgruppe strebt an, Ideen zu generieren, die "in einer gewissen Kurzfristigkeit umsetzbar sind", formuliert es Konrad Sommer und meint damit einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr. Ein Projekt wie "autofreie Innenstadt" könne auch hochgradig spannend sein, sei aber in dieser Frist nicht zu verwirklichen. Anregungen mit solchen Dimensionen sollen in einen "Ideenspeicher" wandern und später aufgegriffen werden.

Nach einer Pause gibt es Gelegenheit, sich in einer zweiten Arbeitsphase in ein weiteres der drei Gebiete einzubringen. Das soll ein Mehr an Attraktivität für die Teilnehmer bringen, hofft Sommer. Die Themenbeauftragten, Oliver Grein, Hervé Mangonaux und Konrad Sommer, fassen zum Schluss die Ergebnisse der drei Workshops im Plenum zusammen.

Weil die ganze Veranstaltung umsetzungsorientiert ist, "sollte jeder, der dort hingeht, damit rechnen, dass er anschließend gefragt wird, wie weit er bereit wäre, sich persönlich bei der Umsetzung dieser Idee einzubringen", unterstreicht Konrad Sommer. Denn: "Wir machen hier etwas von Bürgern für Bürger. Delegieren in Richtung Stadtverwaltung ist nicht unser Ziel." Dabei gehe es jedoch nicht um jahrelange Verpflichtungen. Sabine Weyers, Gründungsmitglied des HMV, ist überzeugt davon, dass sich viele Bürger einbringen können, um Hockenheim als gastfreundlich und weltoffen zu präsentieren.

Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich, Fragen beantwortet Sarah Krause in der HMV-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 06205/3 06 70 34.