„Mit Marillion reisen wir zurück in unsere Jugend“

Die Optik des Vorbilds übernommen: Flocki Weber (von l. o. im Uhrzeigersinn), Arndt Schnurr, Sebastian Unglaube, Matthias Nowak und Thorsten Schmidt. © Band

Die Band "Heart of Lothian" bewegt sich musikalisch auf den Spuren von Marillion, einer der außergewöhnlichsten Bands der progressiven Rockmusik. Am Samstag, 11. März, gastiert die Gruppe, die sich ganz dem musikalischen Schaffen Marillions verschrieben hat, im Pumpwerk. Die fünf Musiker lassen die frühe Schaffensperiode der Schotten wieder aufleben: den neoprogressiven Musikstil der 80er Jahre. Der Schwerpunkt der gut zweistündigen musikalischen Reise liegt bei den sogenannten Fish-Years, also der Zeit mit Fish, einem der extravagantesten Leadsänger der 80er Jahre.

Im Programm findet man neben Chartbreakern wie "Kayleigh" und "Lavender" auch Klassiker wie "Script for a Jester´s Tear", "Fugazi" oder "Cinderella Search". "Heart of Lothian" besteht aus bekannten Namen der regionalen Musikszene wie Flocki Weber an den Drums, Matthias Nowak an der Gitarre und Sebastian Unglaube am Gesang. Vervollständigt wird das Quintett von Arndt Schnurr an den Keyboards und Thorsten Schmidt am Bass. Wir haben uns mit Sänger Sebastian Unglaube unterhalten.

Auf eurer Webseite ist zu lesen, dass ihr mit der Musik von Marillion groß geworden seid. Inwiefern hat die Musik der Band eure Jugend beeinflusst?

Sebastian Unglaube: Wir haben natürlich schon als Jugendliche viel Musik gemacht. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, die andere auf dem Fußballplatz verbracht haben. Und wenn Du es richtig gut machen willst, dann bestimmt die Musik dein Leben. Marillion war einer der Gründe für uns, ein Instrument zu lernen. Diese Musik jetzt selbst machen zu können, ist für uns der "Return to Childhood".

Warum ausgerechnet Marillion?

Unglaube: Auf meinem ersten Marillion-Konzert war ich 1987 in Eppelheim - da war ich 13 Jahre alt. Da wusste ich, dass ich diese Musik einmal machen möchte. Jeder Song ist eine Herausforderung, da sie alle sehr komplex aufgebaut sind. Sie entsprechen nicht dem typischen Strophen-Refrain-Muster der Topcharts der letzten Jahrzehnte. Das macht Marillion so besonders.

Gibt es einen Song, den ihr besonders gerne spielt?

Unglaube: "Forgotten sons", ein Lied für den Frieden - also leider immer aktuell. Und natürlich "Heart of Lothian".

In dem Song "Kayleigh" geht es um gebrochene Herzen und eine verlorene Liebe, wie auch in "Script for a Jester's Tear". Könnt ihr euch mit den Texten identifizieren?

Unglaube: Na klar, hatten wir nicht alle in unserer Jugend eine verlorene Liebe?

Warum habt ihr eurer Band den Namen "Heart of Lothian" gegeben?

Unglaube: "Heart of Lothian" ist der fünfte Song auf dem "Misplaced Childhood" Album. Lothian ist eine Region in Schottland in der Derek William Dick (Fish) geboren wurde.

Ihr habt die Fish-Years besonders im Auge, also die Zeit, als Sänger Fish den Stil von Marillion prägte. Ist es schwer, an das extravagante Original heranzureichen?

Unglaube: Verdammt schwer. Es verlangt von allen Musikern ihr ganzes Können. Mir selbst machen die extravaganten Texte manchmal Schwierigkeiten. Auch die Stimme von Fish ist so außergewöhnlich - die ist nicht zu imitieren.

Spielt ihr nur Covers von Marillion oder bedient ihr euch auch bei anderen Heavy-Metal-Bands dieser Zeit?

Unglaube: Das ist ein reines Marillion-Projekt. Aber die Fish-Ära ist ja leider auf wenige Alben begrenzt, so dass ich nicht ausschließen will, dass wir in Zukunft vielleicht auch mal "fremdgehen".

Auf was dürfen sich die Besucher am Samstag im Pumpwerk vor allem freuen?

Unglaube: Neben vielen Klassikern der Alben "Script for a Jester's Tear" und "Fugazi" spielen wir das 40 Minuten lange Album "Misplaced Childhood". Aber auch "Sugar Mice" und andere Songs vom "Clutching at Straws"-Album werden nicht fehlen. Wer sich davon angesprochen fühlt, den dürfen wir hoffentlich am Samstag in Hockenheim begrüßen!