Mit roten Taschen gleichen Lohn gefordert

Während die Vorsitzende des SoVD-Ortsverbands, Heidegard Busch, bei der Weihnachtsfeier im "Brauhaus" noch überwältigt war vom enormen Besucherandrang, war sie bei der Jahreshauptversammlung in der Zehntscheune von der überschaubaren Zahl der erschienenen Mitglieder etwas enttäuscht.

Die Enttäuschung wandelte sich allerdings kurz danach in Freude um, als der SoVD-Kreis- und Landesvorsitzende, Hartmut Marx, dem Hockenheimer Ortsverband und insbsondere der Vorsitzenden eine vorbildliche Vereinsführung bescheinigte. Heidegard Busch blickte auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Trotz vieler Todesfälle und Austritten aus dem Verein sei die Mitgliederzahl konstant gehalten worden.

In ihrer Rückschau ließ Busch die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Im März folgten die SoVD-Frauen dem Aufruf der Sozialverbände und signalisierten ihren Protest mit roten Taschen für gleichen Lohn für gleiche Arbeit von Frauen gegenüber den männlichen Arbeitnehmern.

Südtirol zieht erneut an

Drei Tagesausflüge führten in ein Modehaus mit anschließender Mainschifffahrt, nach Heppenheim und Michelstadt sowie nach Freiburg. Die achttägige Urlaubsfahrt im Mai nach Südtirol war so schön, dass in diesem Jahr dasselbe Reiseziel nochmals angesteuert wird.

Am Volkstrauertag wurde gemeinsam mit anderen Vereinen mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal den Opfern der Gewaltherrschaft gedacht. Glanzpunkt des SoVD-Jahres war erneut die Weihnachtsfeier.

Der Fachanwalt Jürgen Nesweda hat in den gut besuchten monatlichen Sprechstunden wieder etlichen Mitgliedern zur Durchsetzung ihrer sozialen Rechte verholfen. Heidegard Busch bedankte sich beim gesamten Vorstand und den vielen Helfern für die tatkräftige Unterstützung sowie bei den Spendern für ihre großzügige Spendenbereitschaft.

Schatzmeister Peter Busch zeigte, dass er die Finanzen des Vereins fest im Griff hat. Sein ausführlicher und verständlicher Rechenschaftsbericht ließ keine Fragen offen. Durch großzügige Spenden und aufgrund der Tatsache, dass die meisten Veranstaltungen in Eigenregie durchgeführt wurden, ist in der Kasse des Ortsverbandes ein Guthaben zu verzeichnen.

Als Sprecher der Revisoren bescheinigte Wolfgang Burkart eine korrekte Kassenführung. Danach hielt Landesvorsitzender Hartmut Marx eine fundierte Rede zu den Themen "Hinterbliebenenrente" sowie "Patientenverfügung und Änderungen in der Pflegeversicherung". Die damit verbundenen Korrekturen in der Sozialgesetzgebung könnten als "kleiner Schritt in die richtige Richtung" betrachtet werden. Heidegard Busch bedankte sich für diesen Vortrag. zg