Mit Spachteln auf Leinwand Akzent setzen

Lust auf Neues und Freude am Experimentieren mit ungewöhnlichen Materialien sind gefragt beim Wochenendworkshop des Kunstvereins. Zwei Themen stehen im Vordergrund: zum einen die Herstellung von Spachtelmassen mit Füllstoffen wie Marmormehl, Kaffeesatz und Asche. Zum anderen Strukturen mit den Spachtelmassen auf der Leinwand gestalten und mit Holzbeize, Pigmenten, Kohle oder Tusche auf den Strukturen Akzente setzen, die Optik verändern oder ein Relief hervorholen.

Die Kursleitung hat Nina Kruser am Freitag, 27. Januar, von 19 bis 21.15 Uhr, am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 12.15 Uhr, und am Sonntag, 29. Januar, von 10 bis 12.15 Uhr. Für Kinder und Jugendliche gestaltet Nina Kruser den Kurs "Kurvige Skulpturen aus Ton" am 2., 9. und 16. Februar, jeweils donnerstags von 17.15 bis 18.45 Uhr.

Dabei lassen sich die jungen Künstler von bekannten Bildhauern inspirieren, oder formen nach eigenen Ideen eine Figur aus Ton mit vielen Rundungen und Öffnungen.

Beide Kurse finden in der Hartmann-Baumann-Schule, Schubertstraße 17 in Hockenheim statt. eha