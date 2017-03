Mit Vollgas vom Trauerfall zur Damenwäsche

Viel hat sich getan, seit die "Schönen Mannheims" im Frühjahr 2011 aufbrachen, um mit ihrem Musik-Kabarett-Programm "Hormonyoga" die hiesige Kulturlandschaft zu erobern. Wo sie auch auftraten zwischen München und Kiel, zwischen Köln und Bayreuth, sie hinterließen volle Häuser und ein begeistertes Publikum. Mit ihrem zweiten Musik-Kabarett-Programm "Ungebremst" sind sie am Samstag, 25. März, um 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle.

Stimmgewaltig, ausdrucksstark, und immer mit einem Augenzwinkern widmen sich die vier Powerfrauen den kleinen und großen Themen, dem Alltäglichen und Skurrilen, dem Naheliegenden und dem Abseitigen. Sie nehmen auf musikalisch-szenische Art allerlei Sprachen in den Mund und vor allem sich selbst nicht allzu ernst.

Ob klassische italienische Arie, hebräischer Folk, Aretha Franklin oder - zunehmend mehr - Selbstgeschriebenes, die Schönen Mannheims sind höchst vielseitig. "Ungebremst" gelingt es ihnen, heiratswillige Damen zum Anbandeln auf den Friedhof zu schicken, ein Loblied dem Navi zu singen, online einen Flug für sensationelle 50 Cent zu buchen und zwischendurch noch eben Werbung für Damenwäsche zu betreiben. Denn von irgendetwas muss der Künstler ja leben!

Große Auftritte im Rundfunk

Der SWR drehte bereits ein Portrait über das fröhliche Quartett, der Berliner Radiosender "Multicult" widmete ihnen eine komplette Sendung, und eine der bekanntesten Kabarettistinnen des Landes, Gerburg Jahnke ("Missfits"), lud sie in ihre WDR-Sendung "Ladies Night". Es folgte der "Zungenschlag" auf SWR 2, sie saßen mit Kim Fisher auf deren nagelneuer "Comedycouch" (SWR-Fernsehen), und wirbelten das legendäre "Studio Brettl" (SWR2) gehörig durcheinander.

Die Schönen Mannheims, das sind die Sängerinnen Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back, stets getragen von der moralischen Stütze, dem Fels in der Brandung, dem Anker am Klavier: Stefanie Titus. "Hinreißende Stimmen und umwerfende Szenen, bei denen sich die Schönen auch als großartige Komödiantinnen zeigen", so urteilte der SWR, als er in seiner Reihe "Nachtkultur" das Quartett portraitierte. lj