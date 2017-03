Mittelfristige Lösung durch neues Baugebiet

"Wohl selten hat ein Thema die Hockenheimer Bevölkerung so sehr bewegt wie das Thema Wohnungsbau. Und wohl selten haben wir so viele zum Teil hochemotionale und kontroverse Gespräche geführt", teilt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs in einer Pressemitteilung mit. Die Union habe auf Basis dieser Gespräche und Argumente einen Sieben-Punkteplan entwickelt. Dieser erweitere und konkretisiere einige Ansätze, die die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung am 22. Februar vorgestellt hatte, und soll als Fahrplan zum Thema "Schaffen neuen Wohnraums" dienen.

Neu ist, dass die CDU die Erschließung eines neuen Baugebiets ins Spiel bringt. Allerdings warnt sie davor, ein Neubaugebiet als Lösung aller Probleme anzusehen, da dieses erst mittelfristig zur Verfügung stehe. Folglich geht man davon aus, dass weiter eine innerstädtische Verdichtung erforderlich sein wird. Dazu brachte die CDU bereits vor einiger Zeit zwei weitere Standorte ins Spiel, die die Verwaltung nun prüft.

Vieles noch im Fluss

Dass nach wie vor sehr viele Dinge im Fluss seien, zeige eine mögliche vorübergehende Anschlussunterbringung von Flüchtlingen im Industriegebiet. "Bis vor kurzem war dies keine denkbare Option, nun scheint es unter bestimmtem Bedingungen möglich zu sein. Eine endgültige Auskunft haben wir dazu allerdings nach wie vor nicht", erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Hesping.

1. Ziel der CDU ist es, neuen Wohnraum zu schaffen, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken. Dies gelte sowohl für Familien mit Eigenheimwunsch, Mieter auf der Suche nach bezahlbaren Wohnungen, die verbliebenen Bewohner des Hofwegs sowie für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung.

2. Neben den bereits untersuchten Standorten sollen weitere Standorte untersucht werden, die von Bürgern, Bürgerinitiativen und Fraktionen vorgeschlagen wurden. Auch angebotene Gebäude und Wohnungen sollen weiterhin untersucht werden.

3. Die Verwaltung soll im Kontakt mit dem Rhein-Neckar-Kreis bleiben, um vorhandene Einrichtungen zu übernehmen. Einigt man sich mit dem Kreis, sollen zugewiesene Flüchtlinge zunächst in diese Einrichtungen untergebracht und von dort im Stadtgebiet verteilt werden.

4. Die CDU strebt eine faire Verteilung von Flüchtlingen an, um sowohl eine Integrationsmöglichkeit zu schaffen als auch keinen Standort über Gebühr zu belasten. Dank der Tätigkeit des Asylnetzwerks und der Beauftragung des Deutschen Roten Kreuzes sieht sie die Voraussetzungen für eine Integration als gut an.

5. Bei innerstädtischen Standorten setzt sich die CDU für Lösungen ein, die sich in den vorhandenen baulichen Bestand einfügen.

6. Beim Hubäckerring spricht sich die CDU für Variante 1 aus. Diese erhält den Abenteuerspielplatz und ist mit dem Bebauungsplan vereinbar.

7. Die CDU beantragt die Prüfung eines Neubaugebiets. ska