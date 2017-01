Munter pulsiert das Leben im Dreiertakt

Mutter Anja Bernstein-Özay mit den Jungs Devin (oben), Lemi (links) und Ben und zusammen mit ihrem Mann Eser und den Drillingen kurz nach der Geburt vor sechs Jahren (kleines Bild). © Rose

Sobald die Türklingel im Einfamilienhaus ertönt, sammeln sich Lemi, Ben und Devin im Flur, wuseln wild durcheinander und begrüßen noch vor ihrer Mutter Anja Bernstein-Özay den Besuch. Während die 43-Jährige in der Küche Mango schneidet und Apfelkuchen verteilt, ruft Lemi seinem Bruder im Wohnzimmer etwas zu, während Devin mit seinem Kuscheltier "Felix" herumkaspert. Der Lärmpegel ist hoch, das weiß auch die Mutter zu gut und schickt die drei Brüder deshalb vorsorglich zum Spielen in ihre Zimmer. Es vergehen keine fünf Minuten und einer der Drillinge steht wieder auf der Matte. Immer wieder kommt einer der Drei ins Wohnzimmer geflitzt. "Mama, der Devin hat mir ein Bonbon geklaut!" oder "Kannst Du mir mal vorlesen, was auf der Karte steht?"

Seit sechs Jahren gehören hoher Lärmpegel und wildes Kindergewusel für Anja Bernstein-Özay und ihren Mann Eser zum Alltag. Denn am 19. Januar 2011 erblickte um 15.28 Uhr zuerst Devin, eine Minute später Ben und um 15:30 Uhr Lemi das Licht der Welt. "Die drei sind mein persönlicher Sechser im Lotto", sagt die 43-jährige Hockenheimerin. "Eigentlich wollte ich gar keine Kinder und dann bekam ich drei auf einen Schlag. Einfach so, ganz natürlich ohne Hormonbehandlung."

Ein Glücksfall, der für die Familie auch mit vielen Herausforderungen verbunden war und ist. Die Kündigung ihrer Wohnung in Ketsch wegen Eigenbedarf war die erste. Erst nach einer zähen Suche konnte die Familie 2014 in ein Einfamilienhaus nach Hockenheim ziehen. "Drei Kinder erleichtern die Wohnungssuche nicht gerade. Entweder war die Wohnung oder das Haus zu klein, oder in der entsprechenden Gemeinde gab es nicht genügend Kindergartenplätze für gleich drei Kinder", erzählt Anja Bernstein-Özay.

Zu viel Kind für Vermieter

Oder aber die Vermieter waren von den Drillingen abgeschreckt - zu laut, zu unruhig, zu viel Kind. In Hockenheim hat sich die Familie inzwischen sehr gut eingelebt. Die Kinder freuen sich über den Garten und die Eltern über die freundlichen Nachbarn, die sich von den spielenden Kindern nicht gestört fühlen.

Wer hier in Hockenheim allerdings fehlt, ist Iris Weik. Die ehemalige Nachbarin in Ketsch ist für die Jungs wie eine Ersatz-Oma, denn die Eltern von Anja Bernstein-Özay sind schon lange verstorben, die Schwiegermutter lebt in der Türkei. Zum "Oma-Tag" am Mittwoch bringt die 43-Jährige die Jungs nun nicht mehr zu Fuß, sondern mit dem Auto. Der Weg ist länger und das kostet Zeit - davon hat die Drillingsmutter nicht viel. Ihre freien Minuten am Tag sind eher überschaubar.

Morgens um 5:30 Uhr fährt sie mit dem Zug nach Mannheim zur Arbeit. Seit vier Jahren arbeitet sie wieder sechs Stunden täglich in ihrem alten Beruf. Wenn sie mittags um 12.30 Uhr zu Hause ankommt, bleibt ihr wenig Zeit, denn eine Stunde später muss sie die Drillinge vom Kindergarten abholen. Bis zu den vergangenen Sommerferien waren die Drei bis 16 Uhr dort, seit der Erhöhung der Gebühren ist der Familie die Ganztagesbetreuung aber schlicht und ergreifend zu teuer.

In die Hausarbeit eingebunden

"Als die Kinder bis zum Nachmittag im Friedrich-Fröbel-Kindergarten waren, hatte ich nach der Arbeit noch Zeit, meine Arbeiten im Haushalt zu erledigen", erzählt die 43-Jährige. "Diese freie Zeit fehlt mir jetzt." Aus dieser Not machte die dreifache Mutter eine Tugend: Sie spannt die Drillinge ganz bewusst im Haushalt mit ein. Sei es nun beim Aufhängen der Wäsche, dem Einräumen der Spülmaschine oder beim Kochen, Lemi, Ben und Devin helfen ihrer Mutter inzwischen richtig gerne. Selbstständig räumen sie ihr Zimmer auf, saugen mit einem kleinen Handstaubsauger und - man glaubt es kaum - sortieren ihre gewaschene und gebügelte Wäsche, die ihnen ihre Mutter vor die Zimmertür legt, in ihren Kleiderschrank ein. "Ich habe sie schon früh mit einbezogen. Bei Orgelkindern wäre das vielleicht nicht so gewesen", vermutet Anja Bernstein-Özay.