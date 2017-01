Die Kolpingfamilie zeigt am Montag, 23. Januar, das Musical "Kolpings Traum". Anfang des 19. Jahrhunderts befindet sich ganz Europa in einem dramatischen Umbruch: Rasant verändern Revolution und Industrialisierung die Lebenswirklichkeit der Menschen. Das Musical "Kolpings Traum" bettet Stationen der außergewöhnlichen Biografie Adolph Kolpings in ein spannungsgeladenes Panorama seiner Zeit.

Mit packenden Songs, herausragenden Darstellern und einer fesselnden Handlung schafft Kolpings Traum einen neuen Blick auf einen bedeutenden Mann und seine Epoche.

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Christophorus. Gäste sind willkommen. ps