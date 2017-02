Musik entführt über grüne Hügel zum Meer

Ja, es funktioniert. Entspannt zurücklehnen, die Augen geschlossen und ganz der Musik lauschend, sieht man sie, die grünen Hügel Irlands. Und wenn der irische Dudelsack sein Klagelied anstimmt, hört man den Wind pfeifen, die Wellen am felsigen Ufer branden und sieht den Leprechaun im Gebüsch verschwinden. Mit wenigen Akkorden gelingt es Crosswind, die Grüne Insel im Pumpwerk lebendig werden zu lassen. Begeistert klatschen die Zuschauer im gut gefüllten Musentempel den Takt - man könnte genauso gut in einem Pub in Dublin sitzen und entspannt den Tag ausklingen lassen.

Die vier Jungs von Crosswind haben es drauf, irische Musik scheint ihnen im Blut zu liegen und so nimmt es nicht wunder, dass ihnen bescheinigt wird, den irischen Originalen in nichts nachzustehen. Wobei das Quartett nicht nur covert, eigene Lieder gehören ebenfalls zum Repertoire und atmen den Geist der Insel nicht minder.

Irischer Dudelsack statt Geige

Zwar fehlte bei dem Konzert im Pumpwerk Béatrice Wissing, sie weilt noch bis Mitte des Jahres im "Mutterschutz", doch wurde sie von Alex Froitzheim mehr als nur vertreten. Während sie normalerweise mit der Geige der Musik von Crosswind Kontur verleiht, hat sich Froitzheim dem "Uilleann Pipes" verschrieben, dem irischen Dudelsack. Bei diesem wird nicht geblasen, sondern gepresst, der Druck wird mit einem Ellenbogenblasebalg erzeugt.

Ein Meister auf der Flöte ist Stefan Decker. Ob Quer- oder Blockflöte - Irish Flute oder Tin Whistle, wie sie auf der Insel heißen - der Junge lässt die Finger auf dem Holz tanzen, dass es eine Freude ist.

Während sich Dudelsack und Flöte auf den irischen Wiesen tummeln, legen Sebastian Landwehr und Mario Kuzyna mit ihrem Gitarrenspiel den Boden, auf dem die Musik spielt. Doch ihr Spiel ist weit mehr als nur Begleitung, sie können jederzeit in virtuose Soli ausbrechen, im Dialog verweilen oder den Stücken einen Rhythmus einhämmern, dass es im Saal kaum einen Fuß mehr still hält. Kurzum, das Quartett ergänzt sich aufs Feinste, auch wenn Alex Froitzheim erst einmal mit der Gruppe proben konnte - die Harmonie stört dies keineswegs.

Landwehr, der auch das Akkordeon beherrscht, und Kuzyna steuern den Gesang bei und zusammen mit Decker leiten sie von einem Stück zum anderen über, spielen mit dem Publikum und erzeugen schnell eine ungezwungene Pub-Atmosphäre, bei der es auch keinen im Saal scheut mitzusingen, wenn er dazu aufgefordert wird. Was nicht selten der Fall ist. Beispielsweise bei der Ballade von Billy Taylor, einem Seemann, der seine Geliebte im Stich lässt und daraufhin von dieser mittels eines Gewehres belehrt wird.

Auch dies eine Besonderheit der irischen Folklore - heitere Musik transportiert zum Teil ernste Inhalte. Ob Crosswind von einem Steuereintreiber singen, einen Kirchhof beschreiben oder den Ordinary Man besingen, der sich wundert, warum er seinen Job verloren hat, aber der Chef noch immer mit einem dicken Auto umherfährt, man klatscht mit, Fröhlichkeit verbreitet sich und nimmt dem bitteren Inhalt die Schärfe.

Doch Crosswind spielt nicht nur irische Lieder, auch Songs aus Schottland sind im Repertoire und die eigenen Stücke sind sowohl vom amerikanischen Folk beeinflusst als auch von der mystischen Klangwelt Skandinaviens. Doch das Erdige klingt immer durch.

Viel zu schnell verfliegt die Zeit, nach zwei Stunden stimmt die Band ihr letztes Lied an und verabschiedet sich. Doch da haben sie nicht mit dem Hockenheimer Publikum gerechnet, das ist lange noch nicht satt und klatscht die vier Musiker umgehend wieder zurück auf die Bühne. Diese lassen sich nicht lange bitten, schnallen die Instrumente wieder um und weiter geht die musikalische Reise über die Grüne Insel. Mit der letzten Zugabe, einem traurigen Liebeslied, sie liebt ihn, er sie nicht, "Do you love an apple", verabschiedet sich das Quartett aus der Rennstadt, "es war ein richtig schöner Abend", so Mario Kuzyna. Nicht jedoch ohne auf das Konzert der Gruppe Cara im März hinzuweisen. Kein Wunder, haben sie sich doch beide der irischen Musik verschrieben und schon öfters gemeinsam musiziert.