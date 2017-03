Musik in der Gruppe stärkt Persönlichkeit

Hockenheim. Seit 2003 gibt es an der Theodor-Heuss-Realschule das Profil "Bläserklasse". Das bedeutet: In jedem Schuljahr erlernen alle Schüler einer 5. und 6. Klasse das Spielen eines Orchester-Blasinstruments, und zwar vom ersten Tag an gemeinsam im Klassenverband, im Musikunterricht.

Kontinuierlich werden so Kinder, vor allem auch aus Familien, die nicht musikalisch vorbelastet sind, an das Instrumentalspiel herangeführt und profitieren davon in vielfältiger Weise. Es ist erwiesen, dass das Instrumentalspiel die Persönlichkeit und die Intelligenz fördert, außerdem bewirkt das Bläserklassenkonzept eine gute Klassengemeinschaft, neben vielen anderen Vorteilen.

Die Gründerin und langjährige Leiterin der Bläserklassen, Realschullehrerin Claudia Lohmann, mittlerweile im Ruhestand, freut sich sehr, dass sie mit Birgit Stassen und Matthias Nimmrichter zwei sehr engagierte und kompetente Nachfolger in der Leitung der Bläserklassen gefunden hat.

Erfolgreiche Arbeit fortführen

Claudia Lohmann ist mittlerweile Vorsitzende des Freundeskreises der Realschule. "Der Freundeskreis unter dem Vorsitz von Karl Götzmann hat mich damals bei der Gründung der Bläserklassen sehr unterstützt, und das möchte ich nun fortführen", so Claudia Lohmann.

Als sich nun herausstellte, dass eine Bläserklassenschülerin der 5. Klasse so kleine Hände hat, dass ihr das Spiel mit einer herkömmlichen Klarinette nicht möglich ist, zeigte sich der Vorstand des Freundeskreises bereit, eine "Kinderklarinette" anzuschaffen. "Der Bestand an Leihinstrumenten, die damals 2003 und 2004 gekauft wurden, ist nach wie vor in gutem Zustand, die Instrumente sind gepflegt und spielbar." Deshalb war der Vorstand des Freundeskreises gleich zu dieser Investition bereit, die sicher in Zukunft Kindern der Bläserklasse zugutekommen wird. zg