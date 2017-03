Musik in der Passion startet

Hockenheim. Die Kircheninnen- und Orgelrenovierung hat begonnen. Aus diesem Grund finden die musikalischen Angebote "Musik zur Passion" im Lutherhaus statt. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei und um Spenden wird gebeten.

Den Anfang und somit die Eröffnung der Konzertreihe machen am Samstag, 4. März, zwei Profi-Musiker: Wladimir Rivkin, Geige, und Alexander Levental, Klavier.

Wladimir Rivkin wurde 1961 in Leningrad (heute Sankt Petersburg) geboren und erhielt an der berühmten Leningrader Spezialmusikschule und dem Rimskij-Korsakov-Konservatorium seine musikalische Ausbildung. Nach seinem Studium arbeitete er im Akademischen Symphonieorchester der Sankt Petersburger Staatlichen Philharmonie.

Seit 1995 ist er in Deutschland und unterrichtet an den Musikschulen Leimen und Eberbach. Im Auftrag des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg leitet Rivkin Fortbildungen für Lehrkräfte.

Alexander Levental wurde 1955 in Leningrad geboren. Nachdem er die kompositorische Fakultät am Staatlichen Konservatorium Moskau absolviert hatte, studierte er das Hauptfach Orgel in der Klasse von Nina Oksentjan. Er ist Mitglied des russischen Komponisten-Verbandes und Laureat des Wettbewerbs für junge Komponisten. Seit 1984 tritt Levental als Konzertorganist auf.

Als weitere Termine sind geplant: Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, Gerhard Müller, Organist der evangelischen Kirche Neulußheim; Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, "Junge Talente"; Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, Kantor Samuel Sung-Nam Cho; Samstag, 1. April, 19.30 Uhr, Kirchenband "Adamant". pz